“Dark Days” è il nuovo album di Rayan & Intifaya

Rayan & Intifaya tornano sulla scena musicale: esce “Dark Days”, il nuovo album con i feat. di Nitro, Mambolosco, Speranza e CRVEL

“Dark Days”, il nuovo album di Rayan & Intifaya, rapper padovani di origine palestinese, esce in digitale distribuito da Believe (https://bfan.link/dark-days-1).

Anticipato dal singolo “Demoni & Melodies”, il disco contiene 13 brani con le produzioni musicali di CRVEL (in due canzoni affiancato da Mastercubo e in altre due da Nardi) e i featuring di Nitro, Mambolosco, Speranza e CRVEL.

I due artisti, fratelli di sangue, hanno lavorato al disco con l’intento di mettersi in gioco senza calcoli, raccontando anche i loro stati d’animo più oscuri, e con la precisa volontà di non concepire semplici hit “usa e getta” ma canzoni con sostanza, che abbiano sempre un messaggio e siano curate musicalmente, a partire dalle melodie. La ricerca di uno stile originale è fondamentale nel loro approccio alla musica e CRVEL, in questo senso, grazie alla sua formazione da musicista, ha dato un apporto importante, anche inserendo delle chitarre nelle produzioni musicali (in un caso omaggiando i Nirvana…).

“Dark Days – raccontano Rayan e Intifaya – ripercorre tutta la strada che abbiamo fatto fin qui, mette in scena vari momenti delle nostre vite: ci sono flash di esperienze vissute in strada, ricordi della terra d’origine (dove non siamo cresciuti ma che ci ha dato una seconda cultura) e racconti in prima persona sulle ombre della nostra città. Nel disco si percepisce l’intento di lasciarsi indietro i propri demoni ma senza nasconderli al pubblico perché, in un certo senso, ci hanno reso quello che siamo e fingere di dimenticarli sarebbe come non rivelare noi stessi. Siamo passati attraverso momenti bui, ci siamo persi e ritrovati più forti di prima. Forse il bisogno di esprimerci e la necessità di uscire dal quartiere ci ha uniti e in un mondo dove nessuno ti ascolta abbiamo creato il nostro universo“.

Rayan (1998) e Intifaya (1993), fratelli di sangue, sono due rapper di origine palestinese nati e cresciuti a Padova. Dopo aver mosso i primi passi nella musica durante l’adolescenza ed essersi fatti notare, anche da solisti, per il loro stile originale, i due conquistano sempre più attenzioni da parte del pubblico, dei media e delle piattaforme streaming entrando in varie playlist rilevanti. Dal 2019 pubblicano musica con costanza puntando su originalità e qualità e, di conseguenza, arrivano le prime collaborazioni importanti come quelle con Villabanks in “Dope”, con Touchè in “Sa7bi” (brano che ha superato i 10 milioni di streaming su Spotify) e con i 2nd Roof che producono la loro “Moonlight”.