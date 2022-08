La linea labbra Incarose Più Volume si rinnova

PIU’ VOLUME: FORMULE AD ALTE PRESTAZIONI,

PER RISULTATI EVIDENTI SENZA MEDICINA ESTETICA

Incarose, impegnato con passione nella ricerca e sviluppo di prodotti dedicati alla cura della pelle di uomo e donna, è un brand da sempre attento alle esigenze specifiche in materia di cosmesi. Le linea INCAROSE Più Volume, leader di mercato specifica per il volume, la cura e la bellezza delle labbra, ne è un esempio e quest’anno festeggia un importante traguardo con i suoi primi 20 anni! Era infatti il 2002 quando il brand lanciava sul mercato il primo prodotto della linea Più Volume, che da allora si è ampliata arricchendosi di nuove referenze pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza.Per festeggiare il ventesimo anniversario, Incarose ha deciso di rinnovare il look della linea, senza alterare l’eccellenza e la qualità che da anni contraddistinguono il brand. Nel farlo ha posto al centro del restyling i consumatori, che da oggi saranno ancor più facilitati nella scelta dei prodotti grazie alla patellina colorata posta sul packaging e identificativa di ogni referenza: BLU per Neutral Lip Care, ROSA per Extreme Lips, ROSSO per Plumping Cream e infine GRIGIO per Crystal Lips. A completare la nuova veste grafica, il logo rinnovato della linea e il design con il nome del prodotto in evidenza per una maggiore chiarezza, a conferma di come Incarose rappresenti un brand innovativo e proiettato verso la modernità.Così come accade per la pelle, anche le labbra subiscono con il passare degli anni l’effetto dell’azione del tempo che compromette l’aspetto della bocca, del viso e della bellezza di una donna. Situazioni quali:• ASSOTTIGLIAMENTO DELLE LABBRA• CEDIMENTO DEGLI ANGOLI DELLA BOCCA• SVANIMENTO DEI CONTORNI DELLE LABBRA• PERDITA DI TONO E COLOREContribuiscono infatti a far apparire il viso più stanco ed affaticato e dunque meno giovane. Per questo è importante prendersene cura ogni giorno, scegliendo prodotti pensati appositamente per questo e dermatologicamente testati per rispettare la salute di ogni tipo di pelle.

Più Volume è la linea firmata INCAROSE specifica per labbra piene, volumizzate, rimpolpate ed idratate … senza chirurgia estetica! Si compone di 4 referenze, ognuna delle quali studiata per rispondere ad esigenze specifiche:

PLUS – Neutral Lip Care – NUTRIENTE e RIPARATORE

Assicura un’intensa idratazione e nutrimento, ripara le labbra screpolate. Le microsfere multifunzionali con Acido Ialuronico crosslinkato ad azione riempitiva e volumizzante rinforzano la naturale idratazione ed elasticità, aumentando turgore e definizione. Un mix di sostanze funzionali vegetali nutre e lenisce le labbra, rendendole maggiormente morbide e carnose e resistenti alle screpolature.

Dermatologicamente testato

Formato: 4 ml

Prezzo al pubblico: €15,50

3D EFFECT – Extreme Lips – RIEMPIRUGHE e LEVIGANTE

Azione volumizzante, racchiusa in due strati:

– Uno strato esterno trasparente, a base di Microsfere Filler di Acido Ialuronico. Riempiono e levigano le rughe profonde, idratando le labbra.

– Uno strato interno, di Microsfere di Acido Ialuronico Crosslinkato per un volume ed un’idratazione di lunga durata, con un peptide in grado di stimolare la sintesi di collagene, per labbra più sode, carnose e meglio definite.

Dermatologicamente testato

Formato: 4,5 ml

Prezzo al pubblico: €16,00

4D EFFECT – Plumping Cream – RIMPOLPANTE e ANTIETA’

Un rimpolpante, antietà, nutriente, idratante di ultima generazione. Agisce con 4 azioni volumizzanti, migliora il turgore e la tonicità delle labbra, riducendo inoltre la rugosità della pelle. Si prende cura della salute delle labbra, riducendo secchezza e la formazione di “pellicine”, lenendo la sensazione di bruciore. Le labbra saranno nutrite, elasticizzate, morbide, turgide e protette. Grazie allo speciale applicatore, si distribuisce facilmente formando un sottile e piacevole film lipidico protettivo e, dopo l’applicazione, le labbra appariranno lucide e luminose.

La sua straordinaria formula contiene Acido Ialuronico cross-linkato che dona volume, idratazione e riduzione delle rughe, mentre l’estratto di liquirizia e l’estratto di portulaca pilosa hanno un’azione antifiammatoria, lenitiva, cicatrizzante ed emolliente.

Dermatologicamente testato

Formato: 15 ml

Prezzo al pubblico: €16,00

GLAM EFFECT – Crystal Lips – ILLUMINANTE e VOLUMIZZANTE

Con microsfere volumizzanti di ultima generazione, dona labbra turgide, luminose, levigate e rimpolpate con un effetto 3D immediato. Un’innovativa texture con finish perlescente avvolge le labbra con un effetto super glamour. Idratante a lunga durata e fresco sulle labbra, è arricchito con perle reflex argentate, invisibili dopo l’applicazione, per un tocco di luminosità alle labbra.

Dermatologicamente testato

Formato: 6,5 ml

Prezzo al pubblico: €15,50