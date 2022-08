Gianpaolo Breda nuovo presidente di AIS Veneto

Gianpaolo Breda è stato eletto, con 1225 voti, nuovo presidente regionale dell’Associazione Italiana Sommelier Veneto

Già consigliere regionale e delegato per la provincia di Venezia con la sua lista “Vino e Cultura. Avanti tutta!”, Gianpaolo Breda è stato eletto, con 1225 voti, nuovo presidente regionale dell’Associazione Italiana Sommelier Veneto.

Accanto a lui, per il mandato 2022-2026, la squadra composta dai consiglieri regionali Giancarlo Cestaro, Emanuela Pregnolato, Sergio Castagna, Marco Visentin e Marco Comunian e dai delegati provinciali Lorena Ceolin per Venezia, Rossano Moretto per Padova, Luca Grezzani per Vicenza, Paolo Bortolazzi per Verona, Wladimiro Gobbo per Treviso, Ivan Del Puppo per Belluno e Giovanni Geremia per Rovigo. All’organo di controllo dei Revisori Legali sono stati nominati invece Bettina Solimando (Verona), Mauro Carazzai (Belluno) e Alberto Matteazzi (Vicenza).

«Sono onorato – dichiara Gianpaolo Breda – di ricoprire questo ruolo e di portare avanti l’ottimo lavoro che è stato fatto dai due direttivi precedenti, in cui sono già stati raggiunti importanti obiettivi. Vogliamo continuare su questa strada con rinnovato entusiasmo e maggior determinazione. La squadra è coesa e con queste elezioni abbiamo sentito pienamente il sostegno e la fiducia dei nostri soci, che hanno partecipato numerosissimi al voto».

Gianpaolo Breda ha iniziato il suo percorso all’interno di AIS Veneto nel 1997: nel 2002 è diventato direttore di corso e due anni più tardi ha ottenuto l’abilitazione da relatore, attività che continua a esercitare con diverse specializzazioni nel primo, secondo e terzo livello. Nomina consigliere regionale e delegato AIS Venezia, ha ricoperto questa carica per due mandati.

La modalità di voto elettronica ha agevolato gli elettori, che per la prima volta non hanno dovuto recarsi in un seggio fisico: le elezioni infatti si sono svolte interamente online, sulla piattaforma predisposta dalla società tedesca Polyas, che ha registrato ben 1299 votanti, più del doppio rispetto al quadriennio 2018-2022.