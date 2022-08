Daiser torna con il singolo “Gin Tonic”

Il giovane artista veneto Daiser pubblica un pezzo accattivante, chiamato “Gin Tonic”: è in radio e sulle piattaforme digitali

Il mood del singolo viaggia tra stili chill, dancehall e pop, accompagnando il racconto di un amore estivo. Nella storia, un ragazzo problematico incontra una ragazza che, con le sue mille sfaccettature caratteriali, gli fa perdere completamente la testa. Nonostante non finisca per essere una relazione duratura, il sentimento nato tra i due rimarrà per sempre unico.

Una canzone viva e fresca, ritmata e con un buon uso della melodia, che saprà portare l’ascoltatore nel mondo e nel tempo di cui Daiser scrive.

Patrick Di Donato, in arte Daiser, è un artista veneto classe ’98. Si appassiona fin da bambino alla musica grazie ai primi cd rap che regalati la sorella maggiore. Frequenta la scuola superiore a cittadella “itis meucci” ma dopo qualche anno l’abbandona per buttarsi solo sulla musica. All’età di 16 anni scrive la sua prima canzone la pubblica senza grandi risultati, ma riesce comunque a farsi notare per i live in alcuni locali della sua zona e per le varie collaborazioni con artisti milanesi. A 23 anni firma per Sorry Mom dove intraprenderà un nuovo percorso artistico con un team dietro le spalle.