Adrenoleucodistrofia cerebrale: Fda promuove Eli-cel

Adrenoleucodistrofia cerebrale: esperti dell’FDA approvano all’unanimità l’efficacia della terapia Eli-cel di bluebird bio

Bluebird bio ha superato il primo ostacolo critico per l’approvazione di eli-cel, la terapia genica con vettore lentivirale.

Al termine di una maratona del Comitato consultivo per le terapie cellulari, tissutali e geniche della Food and Drug Administration statunitense, i membri hanno concordato all’unanimità che i benefici di elivaldogene autotemcel, più comunemente noto come eli-cel, superano i rischi per la sicurezza nel trattamento di pazienti pediatrici con diagnosi di adrenoleucodistrofia cerebrale attiva precoce (CALD) che non sono idonei al trapianto di cellule staminali da un donatore compatibile.

La CALD è una malattia neurologica fatale causata da una mutazione del gene ABCD1. Questa malattia, progressiva e legata all’X, provoca una regressione nei bambini che la sviluppano. In genere si manifesta intorno ai 7 o 8 anni di età e i bambini che un tempo erano attivi scivolano lentamente in uno stato vegetativo e alla fine muoiono. L’unica opzione terapeutica è il trapianto di cellule staminali da un donatore compatibile. Tuttavia, molti pazienti non hanno un donatore e le loro opzioni sono fortemente limitate.

Ma ora, con il sostegno della commissione per i casi in cui non ci sono alternative, questi pazienti affetti da CALD potrebbero avere una possibilità, se l’FDA darà il suo consenso nel corso di quest’anno. Come riportato in precedenza da BioSpace, eli-cel è già stato approvato in Europa per la CALD. È commercializzato con il marchio Skysona.

Nel corso della giornata, i medici hanno valutato attentamente i dati presentati da Bluebird in merito a eli-cel, che ha suscitato alcuni problemi di sicurezza. L’anno scorso Eli-cel ha subito una sospensione clinica per problemi di sicurezza, dopo che un paziente trattato con la terapia genica ha sviluppato una rara forma di cancro, la sindrome mielodisplastica. In totale, tre pazienti hanno sviluppato questo tumore ematologico e i funzionari della FDA hanno osservato che anche altri pazienti nello studio clinico a braccio singolo potrebbero mostrare segni di sviluppo.

Tuttavia, sono stati numerosi i sostenitori dei pazienti che hanno chiesto di dare il via libera alla terapia genica, nonostante i rischi. Kirsten Finn, madre di un paziente morto a causa della malattia, ha lanciato un accorato appello a sostegno di eli-cel. Finn ha detto ai membri della commissione che nessun genitore di un paziente affetto da CALD dovrebbe mai sentirsi dire che deve portare il proprio figlio a casa per farlo deteriorare e morire, quando è disponibile un trattamento funzionale come eli-cel.

“Conoscendo tutti i rischi, procederemo al trattamento con la terapia genica e non ci guarderemo indietro”, ha detto Finn. Ha aggiunto che le famiglie dei pazienti affetti da CALD conoscono i rischi e sono disposte ad accettarli se non è disponibile un donatore di cellule staminali.

Miranda McAuliffe, una madre con un figlio affetto da adrenoleucodistrofia che non è progredita fino alla CALD, ha detto che una diagnosi di cancro può essere preferibile alla condanna a morte della CALD. “Almeno con il cancro si può combattere. I genitori devono avere il diritto di scegliere”, ha detto.

I dati presentati alla FDA dallo studio di Fase II/III a singolo braccio hanno dimostrato l’efficacia di eli-cel, soprattutto per quei pazienti che non avevano opzioni di donatori di cellule staminali o donatori non corrispondenti. I donatori compatibili sono poco comuni per questi pazienti affetti da CALD, in particolare per i pazienti appartenenti a minoranze etniche, ha dichiarato bluebird nella sua presentazione.

Anne-Virginie Eggimann, chief regulatory officer di bluebird, ha dichiarato che la terapia genica ha dimostrato un tasso di sopravvivenza del 90% a 24 mesi. Ci sono dati che dimostrano che eli-cel rimane duraturo per almeno sette anni, che è il periodo più lungo da quando un paziente è stato somministrato.

Se approvato dalla FDA, Eggimann ha dichiarato che eli-cell verrà somministrato solo in alcune cliniche negli Stati Uniti, dove bluebird prevede di trattare circa 10 pazienti all’anno, a causa della rarità della malattia. L’azienda prevede inoltre di condurre studi post-marketing per seguire i pazienti.

Oltre alla questione dell’efficacia che supera i problemi di sicurezza, al comitato è stato chiesto di votare se la valutazione della sicurezza di eli-cel sia o meno correlata ai dati di sicurezza osservati in lovo-cel, un altro vettore lentivirale sviluppato da bluebird.

Lovo-cel, noto anche come lovotibeglogene autotemcel, è stato sviluppato per la malattia falciforme. L’anno scorso, lovo-cel è stato posto in sospensione clinica parziale a causa di un paziente che ha sviluppato un’anemia persistente non trasfusione-dipendente. La maggioranza del comitato, composto da 15 membri, ha votato che i dati sulla sicurezza di lovo-cel non erano correlati alla valutazione della sicurezza di eli-cel. Tredici membri hanno votato no, mentre uno ha votato che i dati sono correlati. Un membro si è astenuto.

Sebbene Bluebird abbia superato questo ostacolo, l’azienda non è ancora pronta a tirare un sospiro di sollievo. Venerdì, bluebird tornerà davanti alla commissione per discutere un altro LVV, beti-cel, una terapia genica una tantum per il trattamento della beta-talassemia nei pazienti che necessitano di trasfusioni regolari di globuli rossi.

Come eli-cel, beti-cel, noto anche come betibeglogene autotemcel, è stato approvato in Europa. È commercializzato come Zynteglo. I dati clinici dell’ultima fase hanno dimostrato che l’89% dei pazienti che hanno potuto essere valutati ha raggiunto l’indipendenza dalle trasfusioni dopo il trattamento con beti-cel.

A differenza di eli-cel, beti-cel non ha riscontrato gli stessi problemi di sicurezza riscontrati da eli-cel negli studi clinici. Tuttavia, il comitato valuterà attentamente le prove prima di raccomandare se sostenere o meno la potenziale approvazione della terapia genica.