Umberto Comberiati nuovo AD di Teva Italia

Novità ai vertici di Teva Italia: Umberto Comberiati diventa Amministratore delegato. Michal Nitka General Manager Italia e Sud-Est Europa

Michal Nitka è stato nominato nuovo General Manager della regione Italia e Sud-Est Europa di Teva, continuando anche a ricoprire la sua posizione di responsabile globale del business OTC di Teva recentemente annunciata. Nitka sostituisce Hubert Puech d’Alissac, che ha ricoperto questo ruolo negli ultimi 10 anni ed ora ha deciso di andare in pensione, mentre Umberto Comberiati succede al dott. Puech d’Alissac nella posizione di Amministratore Delegato per l’Italia.

In seguito a questa nomina, Nitka ha affermato: «Sono onorato di essere stato chiamato a dirigere una regione così importante per le nostre attività, a stretto contatto con i leader dei mercati locali. I Management Team dell’Italia e dell’intera regione guidati da Hubert, hanno ottenuto solidi risultati finanziari e anche il primo semestre del 2022 è iniziato in modo positivo, il che dimostra il grande lavoro fatto. Il nostro obiettivo è ora quello di rinforzare la posizione di Teva e continuare a farla crescere nel mercato italiano, come negli altri mercati del Cluster Sud-Est Europa. Sono sicuro che grazie alle capacità dei nostri team in tutti e nove i paesi del Cluster, aumenteremo il nostro impatto positivo sia verso i pazienti sia verso i sistemi sanitari che operano in questa parte dell’Europa».

Dal primo luglio Umberto Comberiati, precedentemente Head of Generics, OTC & Portfolio Italia, ha assunto la posizione di Amministratore Delegato per l’Italia, riportando direttamente a Michal Nitka. «La nostra ambizione è quella di rafforzare la già solida posizione di Teva nel mercato italiano attraverso il nostro ampio portfolio di farmaci equivalenti e biotecnologici e di espandere l’accesso alle cure con farmaci di alta qualità. Ogni giorno in Teva lavoriamo per migliorare la salute dei pazienti e anche per generare valore per l’intero servizio sanitario nazionale, contribuendo anche alla sua sostenibilità. Pertanto, intendiamo continuare a consolidare la nostra posizione di partner con medici, farmacisti e istituzioni supportandoli nel loro lavoro e rendendo loro e i cittadini sempre più consapevoli del valore del brand Teva in Italia» ha dichiarato Umberto Comberiati.

Teva coglie questa occasione per ringraziare Hubert Puech d’Alissac per il lavoro, l’impegno e la profonda dedizione che hanno caratterizzato il suo percorso. Al termine di una brillante carriera di oltre 40 anni, costellata da numerosi successi nel settore farmaceutico.