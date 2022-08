Roomless chiude un Seed Round di 1.5 milioni di euro. La piattaforma di affitti a medio termine è pronta a conquistare l’Europa

Roomless, startup proptech italiana, con base a Milano, chiude un seed round da 1.5 milioni di euro, guidato da Sensible Capital insieme al Club degli Investitori.

Roomless è una “Premium housing rental platform”, una piattaforma digitale operante nel settore degli affitti immobiliari ad uso abitativo a medio-lungo termine, che ha come obiettivo quello di semplificare e ottimizzare il processo di ricerca di un immobile in locazione rendendolo più veloce, trasparente e sicuro.

La missione di Roomless è quella di diventare il leader europeo in questo segmento. Nata a ottobre 2019, la società ha raggiunto ottimi risultati in Italia nel 2021 e all’inizio dell’anno corrente è entrata in due nuovi paesi, Germania e Spagna, preparandosi a sbarcare nei mercati di Portogallo e Francia entro la fine dell’anno.

L’obiettivo di fatturato per il 2022 è superiore a 1 Mln di euro, +300% rispetto al 2021 e, ad oggi, la società sta generando ricavi perfettamente in linea con questo target.

Il lead investor del round è Sensible Capital, venture capital italiano specializzato in investimenti Proptech, insieme al Club degli Investitori, uno dei principali gruppi di business angel in Italia.

In precedenza, nel 2020, Roomless era stata selezionata per il percorso Hubble da Nana Bianca e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che, in occasione del seed round, convertiranno in equity i loro finanziamenti a favore della società.

Il nuovo round di investimento servirà a finanziare l’ulteriore sviluppo della tecnologia proprietaria, il rafforzamento del team, anche con l’attrazione di nuovi talenti, e l’espansione estera.

Andrea Degli Innocenti, Co-Founder & CMO di Roomless, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di proseguire nella nostra crescita con il sostegno di investitori molto qualificati e rappresentativi del panorama del venture capital in Italia, con cui condividiamo obiettivi e valori fondanti. Vogliamo concentrarci nel segmento Premium offrendo un servizio di maggiore qualità rispetto ai competitors, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per proprietari, property manager e inquilini, tramite una proposta in linea con i profondi cambiamenti nei bisogni degli individui e con modelli abitativi che si avvicinano sempre di più al concetto di servizio.Con il Club degli Investitori, con Sensible Capital e con il suo CEO, Silvia Rovere, condividiamo la visione di diventare il più grande player Europeo puntando su tecnologia e talento. In Roomless le persone sono tutto: selezioniamo i candidati con grande cura e tutto il team condivide i valori fondanti dell’azienda: innoviamo per semplificare, siamo sempre a disposizione del cliente, siamo una squadra”.

Silvia Rovere, Founder & CEO di Sensible Capital, ha dichiarato: “Sensible Capital è molto felice di dare il benvenuto a Roomless nel proprio portafoglio e di aver guidato il round di investimento che doterà la start-up delle risorse necessarie per crescere in Italia e perseguire l’ambizioso piano di espansione all’estero. L’obiettivo di Roomless è coerente con i più recenti trend del mercato delle locazioni residenziali, che puntano allo sviluppo di soluzioni flessibili e di un’offerta distintiva in termini di approccio al cliente.Con questa operazione Sensible Capital conferma la propria missione di diventare il leader nel settore del proptech in Italia, con uno spiccato attivismo e la capacità di creare sinergie commerciali e di sviluppo prodotto tra le società in portafoglio. Continuiamo a investire su realtà innovative con team eccellenti, potenziale di scalabilità anche internazionale e capacità di generare impatti positivi su ambiente e società.”

Andrea Rota, Managing Director del Club degli Investitori, ha dichiarato: “I soci del Club degli Investitori si sono convinti grazie alla caparbietà e alla coesione dei quattro co-founder, all’ambizione chiaramente europea, al focus maniacale sull’esperienza cliente ed al business model innovativo molto attento anche agli interessi dei property manager”.

L’operazione è stata seguita per gli aspetti legali dallo studio Chiomenti, che ha assistito la Società con il partner Edoardo Canetta Rossi Palermo e con gli associate Barbara Ballandi e Giuseppe Fichera, e da KPMG Studio Associato, con il partner Alberto Cirillo, la senior manager Valeria Virzì e il senior associate Stefano Torta.

Roomless

Roomless è una startup che opera nel settore immobiliare ponendosi come intermediario tra la proprietà e gli inquilini. La startup ha sviluppato un modello di business innovativo e unico che permette agli inquilini di svolgere la ricerca del loro nuovo alloggio completamente online e in sicurezza. Fondata nel 2019, da Riccardo Matteoni, Andrea Degli Innocenti, Andrea Primaverili e Francesco Martini, si pone come obiettivo la semplificazione e l’ottimizzazione economica del processo di ricerca di una struttura in affitto.

www.roomlessrent.com

Sensible Capital

Sensible Capital è una società di real estate advisory e venture capital, fondata nel 2020 per iniziativa di Silvia Rovere, già AD di Morgan Stanley SGR e attuale presidente di Confindustria Assoimmobiliare. La società, dotata di uno specifico focus ESG, si pone l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel settore immobiliare, integrando la lunga esperienza, il know-how e il network del suo team. In ambito real estate, Sensible Capital fornisce servizi di consulenza a proprietari e investitori istituzionali anche internazionali, mentre in ambito venture capital ambisce a diventare il primo operatore italiano focalizzato su proptech e contech, ponendosi come partner di lungo periodo e fornendo supporto strategico, operativo e di business development per promuovere la crescita delle aziende e dei team in cui investe.

www.sensiblecapital.com

Club degli Investitori

Il Club degli Investitori è un’associazione, composta da imprenditori, executive e professionisti che investono in startup e scaleup ad elevato potenziale di crescita. I Soci del Club sono business angel lungimiranti alla costante ricerca di imprenditori italiani capaci, innovativi e con ambizioni globali. Un investimento attraverso il Club è molto più che denaro: significa coinvolgimento di un gruppo di persone la cui rete di contatti ed esperienza vale molto di più del capitale stesso. Il Club conta 290 Soci, presenti sia in tutta Italia che all’estero (USA, UK, Germania), e può contare su un network sempre più internazionale. Ha investito oltre 40 milioni di euro in 55 società innovative ed ha supportato fin dalle nascita alcune tra le principali startup italiane, come Everli Satispay, D-orbit, Genenta Science, Newcleo e Kither Biotech.

www.clubdeglinvestitori.it