“La Moon” è il nuovo singolo di Blake El Diablo

Disponibile in rotazione radiofonica “La Moon” feat. Giovane Miska (Platinum Label), il nuovo singolo di Blake el Diablo, già online sulle piattaforme digitali

“La Moon” è un pezzo che vorrebbe far capire due concetti importanti. La prima è che si è sempre in tempo per prendere la giusta strada senza stravolgere la propria persona. La seconda, invece, è che nel mezzo di questo percorso si conoscono centinaia di persone, alcune rimangono per sempre, altre anche solo per un attimo. Non è compito nostro far sì che rimangano al nostro fianco, è una loro scelta. Il tutto è contornato anche dal punto di vista dell’artista Giovane Miska.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La maggior parte dei ricordi più belli nasce da cose che durano poco”.

Il video “La Moon” descrive il classico amore estivo che dura un paio di giorni e poi finisce subito. Nelle riprese di notte si nota, che la coppia si spegne, rappresentando sia una fine, che appunto come citato nel testo, “la parte scura” di se stessi. Gli artisti cantano guardando negli occhi le proprie partner come se stessero spiegando a parole il concetto riassunto nel testo della canzone. “La Moon” non è altro che la spiegazione “comoda” di bello ma impossibile.

Biografia

Jacopo Romano, in arte Blake el Diablo, è un artista classe 2000 Saronnese di impronta Chill Rap/Trap. La passione per la musica nasce in giovane età all’ascolto di artisti come 50cent, Kanye West e Public Enemy, che lasciano un’impronta più Hip- Hop nell’ artista, ma anche artisti di vena più R&B tra cui Ne-Yo, Akon e vari artisti tra gli anni ’90 e primi 2000. Questo gli attribuisce una versatilità tra i generi che gli permette di sviluppare flow richiamanti entrambi i generi.

Oggi è parte del collettivo YR Music Group e dopo il grande successo di Odi et Amo inizia il suo viaggio con Platinum Label pubblicando il singolo “Spicchi di Luna”, “Andromeda”, Onde feat Anima” e infine “Scintille”.