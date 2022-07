Energia, NeN cresce e arriva a quota 65.000 clienti

Energia, NeN a quota 65.000 clienti: 800 persone al giorno caricano bollette sulla App per avere un preventivo della propria rata. Obiettivo +25% abbonamenti entro fine 2022

NeN, la prima Enertech d’Italia, cresce e festeggia il suo secondo anno di attività sfiorando i 65.000 abbonamenti: l’obiettivo è chiudere il 2022 con un +25% di ulteriori forniture in abbonamento.



Quello che gli utenti hanno apprezzato di NeN è da una parte la massima trasparenza – che si traduce in un linguaggio semplice, comprensibile e senza sorprese delle offerte – e dall’altra l’innovativo modello di business dell’energia in abbonamento con rata fissa e prezzo dell’energia bloccato per 36 mesi. Ma non solo, a convincere molti a passare a NeN è stata l’app, grazie alla quale è possibile spostare ‘in tasca’ l’intera esperienza di gestione della fornitura; senza dimenticare il Robo, il primo dispositivo IoT in Italia che permette di monitorare dal cellulare e in tempo reale i consumi degli elettrodomestici. Tutto questo fa sì che ogni giorno oltre 800 persone carichino le proprie bollette sul sito di NeN per avere una stima della propria rata.



Ma il gradimento per NeN si misura anche grazie ad alcune forti scelte strategiche in tema di sostenibilità e comunicazione, come quella di proporre energia proveniente solo da fonti rinnovabili. Questa scelta ha permesso un risparmio medio di 652 Kg di CO₂ per ogni persona abbonata a NeN: equivale ad aver piantato 83 alberi e compensato il 76% delle emissioni annuali di una famiglia che utilizza energia da fonti non rinnovabili.



La startup – che è passata dalla fase di lancio a quella di consolidamento – anche per il 2022 proseguirà con i progetti di CSR già avviati nel corso dell’ultimo anno, rinnovando le partnership con Lifegate per acquistare e annullare i certificati “carbon offset”, cioè quelli legati al consumo di gas, generati da progetti di efficienza energetica ad alto valore ambientale e sociale; con 3Bee, startup che sviluppa e realizza innovativi sistemi di monitoraggio per alveari, NeN porterà avanti l’iniziativa che permette a ogni cliente di adottare un alveare insieme all’azienda e contribuire alla salvaguardia delle api; con l’impresa social nata nel carcere di Bollate bee.4, invece, NeN continua a contribuire al reinserimento lavorativo dei detenuti della struttura, affidando a un gruppo di loro alcune attività di “controllo qualità” nel processo di sottoscrizione delle nuove forniture di energia.