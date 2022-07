È online il videoclip del brano “Colori” di Marco Francomano

Dopo l’anteprima è online su YouTube il video di Colori, il singolo del giovane rocker Marco Francomano, estratto dall’EP Alieno uscito il 3 giugno 2022

Dopo l’anteprima su l’Ansa è online su YouTube il video di Colori, il singolo del giovane rocker Marco Francomano, estratto dall’EP Alieno uscito il 3 giugno 2022.

Colori è il manifesto artistico dell’EP. Nel brano si dipingono i vari stadi di alienazione rispettivamente verso le proprie origini, verso la società e infine verso sé stesso.

Si esprime il rifiuto di vivere nelle abitudini sociali e nella routine e il desiderio di voler esprimere pienamente la propria affermazione di sé.

Questa aspirazione però collide con la paura del giudizio sociale, che si esprime attraverso il voler restare tra le pareti della propria camera, nel proprio mondo virtuale, sotto le luci che rappresentano i colori della zona sicura.

«La musica è un’arte già completa – dichiara il regista aiven – ma arricchirla con un’esperienza visiva non può che far vivere sensazioni uniche. Completare Colori con questo videoclip è stato un lavoro che si è praticamente svolto da solo, da un’idea semplice ne è derivato uno sviluppo estremamente interessante, che risulta nell’andare verso la direzione giusta sia per un artista con un grande potenziale come Marco, sia per la mia crescita professionale, specie dopo la prima collaborazione per il videoclip di Scarlatto».

BIOGRAFIA

Marco Francomano, 21 anni, è un cyberpunker in cerca d’attenzioni.

La sua musica è caratterizzata principalmente da influenze alternative e punk rock che abbracciano l’elettronica e la libera sperimentazione.

Dal 2019, dopo essersi trasferito a Roma, inizia la carriera solista pubblicando il primo singolo “Coma”, abbracciando per la prima volta il tema dell’alienazione unita al mondo virtuale.

Nel 2020 vince il contest “la musica esce” di indiepanchine, rilasciando subito dopo il singolo “La Giostra”, che verrà promosso anche su RadioKaos, radio della quale è ospite per la trasmissione “indiepanchine”.

Il 2021 è l’anno dei live nella capitale, infatti dopo aver suonato nei più importanti live club di Roma, conclude con una data sul prestigioso palco del Monk e un live all’EUR social park insieme ad altri artisti tra cui mirkoeilcane per Radio Sonica.

Il 3 dicembre 2021 pubblica il singolo “Scarlatto” prodotto da Wepro e mixato e masterizzato al forward studios. Il singolo ottiene un buon successo finendo in playlist come Rock Italia e Top Pop Rock.

Scarlatto viene trasmessa anche in radio su New Sound Level per il programma Indieffusione. Conclude l’anno con il live opening per Comete (xFactor). A maggio 2022 è l’opening del live di VERSAILLES (XFafactor) e il 3 giugno pubblica il suo primo EP “Alieno”, che vede tra i produttori Wepro e Francesco Megha.