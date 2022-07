I dolori del giovane Walter: fuori “Occhi Rossi”

“Occhi rossi” è il terzo singolo de I Dolori del Giovane Walter, giovanissima band campana i cui primi due singoli sono stati pubblicati da Supermota Publishing

“OCCHI ROSSI” è il terzo singolo de I Dolori del Giovane Walter, giovanissima band campana i cui primi due singoli (“Piano” e “Truman Show“) son stati pubblicati nei mesi scorsi da Supermota Publishing, riuscendo a ritagliare fin da subito uno zoccolo duro di fan e ascoltatori.

Il brano nasce da un incontro tra leggerezza e sensazioni fugaci. Racconta di una ragazza notata nella confusione di un concerto, persa nei suoi sogni Giamaicani, con indosso un vestito a fiori e dei pantaloni a zampa di elefante. Si assapora nel testo la dimensione di una relazione effimera, fatta di cose non dette e di questioni in sospeso dichiaratamente destinate a non essere mai risolte. Il tutto espresso, questa volta, con una formula musicale apparentemente frivola e disimpegnata, allegra e spensierata, ma che sotto intende una capacità di scrittura e di sintesi volta a distinguersi nel maremagnum del nuovo cantautorato indie pop.

IDDGW nascono nel 2017 da un’idea di Walter Valletta, giovane cantautore cilentano che inizia il suo progetto solista nel 2015.

Nel 2017 si concretizza l’idea di creare una band con cui poter realizzare un progetto inedito, dal tiro indie pop ma con sonorità tendenti al rock contemporaneo della scena italiana.

Si aggiungono gli elementi necessari alla formazione della band, con cui dare forma alle liriche e alla stesura dei brani.

Nel Settembre del 2021 esce il primo singolo ”Piano” che incontra i favori di critica e pubblico raggiungendo fin da subito risultati per nulla scontati nell’attuale panorama discografico italiano.

Si aggiunge un secondo singolo, “Truman Show”, pubblicato a gennaio di quest’anno, attraverso il quale si alza l’asticella promozionale per ciò che riguarda i passaggi radiofonici e l’inserimento in importanti playlist di riferimento.

Con “Occhi Rossi, il nuovo terzo singolo della band, si cercherà di bissare e magari superare i risultati ottenuti con i due singoli precedenti anticipando la pubblicazione dell’album pianificata per il prossimo autunno.