Obesità: chirurgia bariatrica riduce il rischio tumori

Gli adulti con obesità sottoposti a chirurgia bariatrica sono risultati avere un rischio inferiore del 32% di sviluppare il cancro e un rischio inferiore del 48% di morire a causa di un tumore, rispetto ai coetanei che non hanno subito l’intervento chirurgico. È quanto emerge dai dati dello studio SPLENDID, pubblicati sul Journal of American Medical Association e presentati al congresso dell’American Diabetes Association (ADA) 2022.

«L’entità del beneficio è stata molto ampia e dose-dipendente, con una maggiore perdita di peso associata a una maggiore riduzione del rischio di cancro» ha detto il primo autore Ali Aminian, direttore del Bariatric & Metabolic Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio. «Sappiamo che l’obesità è fortemente legata a diversi tipi di cancro, ma non sapevamo se perdere una quantità significativa di peso potesse ridurne significativamente il rischio».

Lo studio SPLENDID (Surgical Procedures and Long-term Effectiveness in Neoplastic Disease Incidence and Death) ha coinvolto poco più di 30mila adulti obesi (età mediana 46 anni, 77% donne, indice di massa corporea mediano 45 kg/m2). I 5.053 pazienti sottoposti a bypass gastrico Roux-en-Y (66%) o gastrectomia a manica (34%) sono stati abbinati in rapporto 1:5 a 25.265 pazienti non sottoposti all’intervento (gruppo di controllo non chirurgico).

Meno rischi di tumore con la chirurgia bariatrica

Dopo 10 anni i soggetti sottoposti a chirurgia bariatrica avevano perso 27,5 kg rispetto a soli 2,7 kg dei controlli, con una differenza del 19,2%.

Durante un follow-up mediano di 6,1 anni, 96 pazienti nel gruppo di chirurgia bariatrica e 780 pazienti nel gruppo di controllo non chirurgico hanno sviluppato un cancro associato all’obesità (tasso di incidenza di 3,0 vs 4,6 eventi per 1000 anni-persona).

Dopo 10 anni l’incidenza cumulativa di tumore associato all’obesità era significativamente più bassa nel gruppo di chirurgia bariatrica (2,9% vs 4,9%, differenza di rischio assoluto 2,0%, hazard ratio aggiustato 0,68, P=0,002).

La maggior parte dei tipi di cancro erano meno comuni nel gruppo chirurgico, ma non è stato possibile effettuare un’analisi completa dell’impatto della chirurgia bariatrica sui singoli tipi di neoplasia. Nei modelli completamente aggiustati, l’associazione tra chirurgia bariatrica e i singoli tipi di tumore era significativa solo per quello dell’endometrio (HR aggiustato 0,47), mentre per gli altri è emersa una tendenza verso una riduzione del rischio dopo l’intervento chirurgico.

I ricercatori hanno notato che il cancro dell’endometrio aveva la più forte associazione con l’obesità e che i pazienti che richiedono la chirurgia bariatrica sono in genere donne obese di mezza età. «Quindi non sorprende che abbiamo avuto più casi di cancro dell’endometrio rispetto ad altri tipi» ha affermato Aminian.

Lo studio SPLENDID ha anche mostrato una significativa riduzione della mortalità correlata al cancro a 10 anni, con o senza chirurgia bariatrica (0,8% vs 1,4%, HR aggiustato 0,52, P=0,01).

I benefici della chirurgia bariatrica erano evidenti sia nelle donne che negli uomini, nei pazienti più giovani e più anziani e nei soggetti bianchi e neri, e sono stati osservati in modo simile sia dopo il bypass gastrico che dopo la gastrectomia a manica. «Per beneficiare dell’effetto protettivo sul cancro, i pazienti devono perdere almeno il 20%-25% del loro peso corporeo, il che è quasi impossibile con la sola dieta» ha fatto presente.

«Secondo l’American Cancer Society, l’obesità è seconda solo al tabacco come causa prevenibile di cancro negli Stati Uniti» ha dichiarato l’autore senior Steven Nissen, direttore accademico dell’Heart, Vascular and Thoracic Institute presso la Cleveland Clinic. «Questo studio fornisce la migliore prova possibile sul valore della perdita di peso intenzionale per ridurre il rischio di cancro e la mortalità».

Alcune questioni da approfondire

In un editoriale di accompagnamento, Anita Courcoulas dello University of Pittsburgh Medical Center in Pennsylvania, ha affermato che gli studi futuri dovrebbero valutare i potenziali fattori che influenzano l’associazione tra chirurgia bariatrica e ridotto rischio di cancro, con un occhio alla personalizzazione del trattamento per capire chi ne avrà i maggiori benefici.

«È probabile che la riduzione del rischio di cancro dopo la chirurgia bariatrica vari in base al sesso, all’età, alla razza e all’etnia, al tipo di chirurgia, al consumo di alcol e allo stato di fumatore, alla sede del cancro, allo stato del diabete, all’indice di massa corporea e ad altri fattori» ha sottolineato. «Inoltre è necessario comprendere i meccanismi biologici specifici responsabili del cambiamento del rischio di neoplasia, ancora poco studiati e chiariti negli esseri umani».

«Se questa associazione venisse ulteriormente convalidata, estenderebbe i benefici della chirurgia bariatrica a un’altra importante area della salute e della prevenzione a lungo termine» ha concluso. «Queste informazioni aggiuntive potrebbero aiutare ulteriormente a individuare le persone per le quali l’intervento chirurgico è più vantaggioso».

