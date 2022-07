Netflix continua ad ampliare il suo catalogo di giochi gratis anche in estate

L’universo del gaming, in particolare quello dei videogiochi, è in continuo movimento. L’industria dei videogame, infatti, è uno dei settori più prolifici, che conta una platea di giocatori sempre più numerosa e che si allarga di anno in anno. Secondo un report dell’IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), In Italia il mercato del gaming ha visto un giro d’affari di 2 miliardi e 243 milioni di euro nel 2021 e ci si aspetta che questi dati continuino a crescere.

Nel Belpaese, sono ben 15,5 milioni gli appassionati di giochi, ovvero il 35,5% della popolazione. Oltre ai videogiochi di ruolo, di sport e sparatutto in prima persona, che ormai hanno creato anche nuove categorie di lavoro, gli italiani si appassionano a diversi tipi di giochi, tra cui non mancano quelli di casinò. Le slot sono tra le preferite in assoluto quando si tratta di giochi da casinò, siano essi online o in sale reali, e grazie alle slot gratis online raccomandate da piattaforme indipendenti come VSO, è possibile provare centinaia di titoli al fine di scegliere quella che meglio si adatta alle proprie esigenze di giocatore. Questi tipi di portali, inoltre, sono una risorsa essenziale per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul mondo del gioco d’azzardo.

E giacché il mondo del gaming è così redditizio, aziende che nulla hanno a che vedere con il gioco, come ad esempio Netflix, non sono riuscite a farsi scappare questa occasione così “golosa”. Il colosso dello streaming, infatti, è approdato da qualche tempo nel mondo dei videogame con Netflix Games, disponibile in Italia dall’autunno scorso. I giochi Netflix sono fruibili in modalità gratuita a tutti gli abbonati alla piattaforma streaming e sono compatibili sia con i dispositivi Android e sia con quelli iOS. Per accedere ai divertentissimi giochi Netflix basterà effettuare il login al proprio account tramite smartphone o tablet e dalla home accedere alla sezione Netflix Games. In questa sezione si trovano tutti i titoli disponibili e il catalogo si amplia di mese in mese.

I giochi disponibili su Netflix Games

All’uscita di Netflix Games in Italia, i giochi disponibili erano solo 5: Stranger Things 1984 e Stranger Things 3, Shooting Hoops, Teeter Up e Card Blast. I due Stranger Things sono entrambi giochi di avventura in pixel art. In Stranger Things 1984 bisogna completare delle missioni a Hawkins e nel sottosopra insieme a Hopper e agli altri personaggi da sbloccare durante le varie missioni. Ci sono, inoltre, oggetti da collezionare e mostri da eliminare. Stranger Things 3, invece, ripercorre le avventure della terza stagione in un design decisamente retrò, ma con un gameplay moderno. In questo gioco è il lavoro di squadra a farla da padrone, proprio come nella serie. I giocatori possono scegliere di creare gruppi per risolvere gli enigmi e lottare contro le forze maligne.

In Shooting Hoops bisogna semplicemente centrare il canestro con una palla da basket, mentre in Teeter Up lo scopo è far entrare la pallina nel buco muovendo il dispositivo. Card Blast, infine, è un gioco di poker interattivo e super colorato, perfetto per i giocatori d’azzardo occasionali. Rispetto a Shooting Hoops e Teeter Up, Card Blast richiede una maggiore abilità e anche molta fortuna. Il ritmo di questo gioco è serrato e prevede scenari impegnati sia come singolo giocatore che durante le sfide con altri giocatori.

Da marzo ad ora, il catalogo dei giochi Netflix si è ampliato di altri titoli davvero interessanti, tra cui This Is A True Story, Shattered Remastered, Into The Dead2: Unleashed, Dragon Up, Moonlighter, Townsmen – A Kingdom Rebuilt ed Exploding Kittens: il gioco. Quest’ultimo, una versione esclusiva del popolare gioco già disponibile su smartphone e tablet, è su Netflix Games da maggio, a cui seguirà una serie di animazione per adulti nel 2023.

E l’arrivo dell’estate non a certo fermato l’uscita di ulteriori titoli. A breve, infatti, si aggiungeranno altri 4 titoli al catalogo Games di Netflix. C’è grande fervore per un classico da giocare in gruppo, ovvero Heads Up, ma anche per gli altri titoli, che includono Immortality, un gioco interattivo di avventura, Rival Pirates e Twelve Minutes. Ancora non si conoscono le date esatte dell’uscita di ciascun gioco, ma siamo sicuri che saranno capaci di intrattenere e farci divertire anche sotto l’ombrellone.