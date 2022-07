Al giorno d’oggi, mantenere o aumentare il testosterone in modo naturale è diventata una delle maggiori preoccupazioni degli uomini. soprattutto quelli che hanno un/a partner stabile. La perdita del desiderio sessuale è qualcosa con cui, presto o tardi, fanno i conti tutte le coppie con il passare del tempo. La routine, lo stress o il semplice fatto di passare molto tempo con la stessa persona può diminuire la libido e fa perdere il desiderio sessuale, ma non preoccuparti troppo! Si tratta di una situazione più frequente di quanto si pensi. Inoltre, ci sono molti modi per aumentare il desiderio sessuale, ad esempio: consumare alimenti che aumentano il livello di testosterone.

Come aumentare il testosterone? Ecco gli alimenti che aumentano il testosterone in modo naturale

Oggi vi consigliamo una serie di alimenti che aumentano il testosterone, e di conseguenza migliorano l’erezione e il desiderio sessuale. Aggiunti regolarmente alle tue abitudini alimentari, ti aiuteranno ad aumentare i livelli di testosterone, un elemento chiave se quello che vorresti ottenere è un aumento della libido e del desiderio sessuale.

Avocado

L’avocado è ricco di acido folico, che aiuta a metabolizzare le proteine, e di vitamina B6, che agisce come regolatore della produzione di androgeni, ormoni steroidei prodotti naturalmente che agiscono come precursori del testosterone.

Uova

I tuorli sono fonte di vitamina D, che aiuta a promuovere il corretto funzionamento del sistema immunitario e aumenta i livelli di testosterone endogeno. Quindi possiamo dire che le uova sono alimenti che aumentano il testosterone negli uomini.

Melagrana

Anche la melagrana è un insospettabile alimento che aumenta i livelli di testosterone , abbassa la pressione sanguigna e riduce l’ansia.

Spinaci

Da aggiungere al menù anche questo cibo per aumentare i livelli di testosterone nel sangue.

Ostriche

Hanno un alto contenuto di zinco che aumenta la produzione di testosterone e sperma. Lo zinco è un inibitore dell’aromatasi, quindi aiuta a bloccare la conversione del testosterone in eccesso in estrogeni.

Banane

Fonte di potassio e vitamine del gruppo B, sono anche ingredienti chiave nella produzione degli ormoni maschili, e di conseguenza aumenta il testosterone. Contengono anche un enzima chiamato bromelina che stimola la libido maschile e fornisce una spinta extra di energia. Quindi non a caso le banane fanno parte dell’elenco degli alimenti che aumentano il testosterone negli uomini.

Aglio

Sulla listi di cibi che aumentano il testosterone in modo naturale, l’aglio è una delle opzioni più facili da usare. Recentemente, in uno studio dell’Università di Kobe in Giappone, i ricercatori hanno scoperto che il disolfuro di diallile, un composto presente nell’aglio, stimola il rilascio dell’ormone luteinizzante che è la causa dell’aumento della produzione di testosterone nei testicoli.

Funghi

Anche i funghi possono essere d’aiuto. Se li consumi dopo aver fatto esercizio, potrai sentire immediatamente i loro effetti di potenziamento del testosterone.

Aragosta

Consente una maggiore produzione di testosterone endogeno grazie al suo contenuto di zinco. Da tenere presente che il fabbisogno medio giornaliero di un adulto è di 11 mg. Lo zinco aiuta il sistema immunitario e partecipa alla produzione di proteine. Oltre all’aragosta, gli alimenti associati ad un alto contenuto di zinco sono: ostriche (la più alta fonte di zinco), carne rossa, pollame, crostacei, fagioli, noci, cereali integrali e latticini.

Proteine ​​animali

Anche carni rosse magre, petto di pollo o tacchino, pesce, uova, ecc. consentono un’adeguata produzione di testosterone e quindi si trovano nell’elenco di alimenti che aumentano il testosterone nell’uomo.

Carboidrati

Sono necessari per la secrezione di testosterone. Li puoi trovare in: frutta, cereali, pane, pasta integrale, riso, latticini, soia, legumi, patate, mais, ecc.

Conclusione

Da tenere a mente che si tratta di piccoli suggerimenti e accorgimenti per migliorare la situazione, ma non risolveranno tutti i problemi. In altre parole, se soffri di disfunzione erettile, perdita significativa della libido, stanchezza, ansia, ecc… affidati prima di tutto alle mani di un esperto.

Ad ogni modo, si raccomanda di consumare alimenti che possono favorire la produzione di testosterone nell’uomo. Trovi maggiori informazioni sull’argomento qui: https://www.goldentree.it/consigli/alimenti-che-aumentano-il-testosterone/.