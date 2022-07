“Shampoo all’albicocca” è il nuovo singolo di Bipolar

Online “Shampoo all’albicocca“, il nuovo singolo di Bipolar, fuori per LaProdigy Dischi. un nuovo capitolo che arriva dopo aver raggiunto il milione di stream su Spotify

Esce “Shampoo all’albicocca“, il nuovo singolo di Bipolar, fuori per LaProdigy Dischi. un nuovo capitolo che arriva dopo aver raggiunto il milione di stream su Spotify e un posizionamento in Scuola Indie con il precedente singolo “Questa canzone dovevo eliminarla“. Lo shampoo diviene una metafora di cura e amore incondizionato, quello che non fa lacrimare e che sa di buono.

Il titolo singolo ricorda lo shampoo all’albicocca e fiori di cotone, il suo shampoo preferito, ossia “quello che non dovrebbe far lacrimare” che viene mischiato ironicamente al momento di tristezza e malinconia della doccia che in genere di solito, ci spinge a sfogare emozioni forti attraverso il pianto. Lo shampoo diventa mezzo per salvarsi dalla tristezza e dalla malinconia, perché non ci fa piangere.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/track/3bpklKx3XkgdhbAkKTESNA?si=9cfb4a3f4d0449ae