Rock Targato Italia arriva al Legend Club di Milano

Rock Targato Italia, edizione speciale il 29 e 30 luglio al Legend Club di Milano: ecco tutto gli artisti attesi sul palco

Il 29 e 30 luglio al LEGEND CLUB MILANO si svolgerà un’edizione speciale di ROCK TARGATO ITALIA, due giornate colme di incontri e concerti, il tutto ad ingresso gratuito, con il Patrocinio della Regione Lombardia Assessorato Autonomia e Cultura.

Per la serata del 30 luglio saliranno sul palco tre nomi di spicco dell’underground italiano.

Ad aprire la serata LUCAS LOPEZ, cantautore e compositore di origine cilena il cui tratto distintivo sta nell’aver trovato equilibrio tra le sonorità delle sue radici e un sound new folk con decise declinazioni che spaziano dal Soul al R’n’b. I brani, composti nelle tre lingue parlate dall’artista – italiano, spagnolo e inglese – secondo un criterio di empatia identitaria ed emotiva, travalicano le barriere culturali più tipiche dell’essere umano, finendo per parlare il solo linguaggio della musica.

A seguire gli ATWOOD: il loro EP di debutto, “At Odds”, pubblicato a novembre 2018, è stato definito come “una miscela perfetta di pop, rock alternativo, synth ed elettronica e alcune influenze post-hardcore che confluiscono in un crogiolo di suoni”. Dopo aver calcato numerosi palchi di prestigio condividendo bill con nomi di calibro internazionale, pubblicano il loro secondo EP “Parallel Lines” a fine luglio 2021. L’8 aprile 2022, gli Atwood, hanno pubblicato la loro cover di “Crawling” dei Linkin Park e, in seguito, hanno aperto lo show sold-out dei Sonohra al Legend Club Milano.

Headliner della serata saranno i BREAK ME DOWN, band Alternative Metal fondata a Milano nel 2017. I loro live concentrano in un’unica e potente emozione tutta la carica e l’energia da cui nascono le loro canzoni. Tra le numerose date fatte in giro per la penisola ricordiamo le aperture ad artisti internazionali quali Crazy Town, Joe Stump’s Tower of Babel, Vinnie Moore e Lacuna Coil. Nel gennaio del 2018 pubblicano il loro primo Ep dal titolo “Resilience”. Ad ottobre 2019 il gruppo pubblica il primo disco “The Pond”. All’inizio del 2020, c’è un cambio di formazione importante: la nuova cantante è Veronica Driven, artista di grande talento con una peculiare dinamica vocale dai toni scuri che dà al progetto quella particolarità che la band stava cercando. Dopo un periodo di interruzione forzata dei live dovuta al Covid, i Break Me Down, tornano sul palco a luglio 2021 con una serata sold-out al Legend Club Milano che inaugura la nuova stagione di concerti. Ad aprile 2022 la band pubblica See Me Fall, il primo singolo inedito con Veronica Driven alla voce e che segna un cambio di rotta per la band verso un genere più duro ma senza rinunciare al carattere melodico che li contraddistingue.

PAPARUGA e ROCKER TV saranno partner dell’evento e, quest’ultima, sarà presente nelle due giornate al Legend Club Milano con photowall brandizzato e due squadre di VJ + operatore per la registrazione di servizi e interviste ad artisti e ospiti.