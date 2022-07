Previsioni meteo 28 luglio 2022: temporali anche al Centro

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 28 luglio 2022: calo delle temperature e piogge pomeridiane anche sulle regioni del Centro, ancora caldo africano al Sud

Dopo una lunga fase di caldo africano, condizioni meteo in evoluzione sulle regioni del Nord e del Centro Italia dove in queste ore è attesa una decisa rinfrescata. L’abbassamento dell’anticiclone nordafricano lascia infatti spazio a correnti più fresche di origine atlantica che determineranno anche la possibilità di temporali pomeridiani sulle regioni settentrionali e centrali. Farà invece ancora caldo al Sud, con città da bollino rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani e nel corso del weekend avremo poche variazioni. Al Nord e al Centro è atteso un ulteriore calo termico, con possibilità di precipitazioni di stampo pomeridiano. L’ondata di caldo insisterà invece al Sud e in particolare sulle Isole maggiori, dove sono attesi picchi fino a +40°C.

Intanto per oggi, giovedì 28 luglio 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse sulle regioni di Nord-Ovest con locali piogge sul Piemonte, sole prevalente altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennino settentrionale, più asciutto altrove. In serata ancora piogge sulle Alpi, più asciutto altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da mossi a poco mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’Appennino con possibilità di acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata residue precipitazioni sull’Abruzzo, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari da mossi a poco mossi.

In Toscana al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio con locali piogge sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata tempo stabile su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge sulle zone interne delle regioni Peninsulari, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi. Locali temporali pomeridiani sui rilievi interni. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e al Centro, stazionarie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.