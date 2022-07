“The Prodigy – Il figlio del male” su Rai 4: la trama del film

Prima serata da brivido su Rai 4 con il film “The Prodigy – Il figlio del male” del regista Nicholas McCarthy: ecco la trama

Mercoledì 27 luglio 2022 Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) lo dedica al brivido. Per il ciclo Supernatural Thriller, alle 21.20 sarà trasmesso in prima visione, il film “The Prodigy – Il figlio del Male”, con cui il regista Nicholas McCarthy, noto al pubblico horror per i cult The Pact, Oltre il Male e l’antologico Holidays, rinnova il filone horror dedicato ai bambini malvagi.

“The Prodigy” in particolare, affronta il tema della reincarnazione raccontando il difficile rapporto dei giovani genitori Sarah e John Blume con il loro figlio Miles. In seguito ai progressivi comportamenti problematici del bambino e ad eventi inspiegabili, Sarah inizia a sospettare che il serial killer Edward Scarka, ucciso dalla polizia proprio la notte che Miles è venuto al mondo, si sia reincarnato in suo figlio. Nel cast si distingue la protagonista Taylor Schilling, star della serie “Orange is the New Black”.