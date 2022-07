Luca Notaro in radio con” Kit Kat”

“Kit Kat” è il nuovo singolo di Luca Notaro, chitarrista e cantautore Blues/R&B classe ’96, dalla provincia di Napoli

KIT KAT, scritto e composto da LUCA NOTARO, è un brano dallo stile retrò ispirato ai primi STEELY DAN che fonde il funk, il rhythm and blues e il pop anni 70’ con il moderno cantautorato. Dal testo romantico e inconcludente come un flirt e dal groove irresistibile per quanto ballabile.

Luca Notaro è un chitarrista e cantautore Blues/R&B classe ’96, dalla provincia di Napoli.

Dall’ età di 17 anni si forma come chitarrista in giro per i locali di Napoli e provincia, partecipando ad eventi e Festival, accompagnando sul palco artisti come Serena Rossi e Grazia Di Michele. Comincia il suo percorso da compositore/cantautore nel 2019 con L’EP ‘About It’ : 5 brani tra cui composizioni strumentali e canzoni in inglese.

Nel 2020 pubblica una Live Session in Studio: ”Blues #5 (Ubriaco di Autostima)”

Nel marzo 2021 cominciano le sue pubblicazioni più vicine al cantautorato come ”Sai”; continua pubblicando collaborazioni con altri artisti campani in brani come ‘’California-Napoli’’ e ‘’sospeso, confuso, rinato’’.

Il 2022 si apre con ‘’Luci in galleria’’ una ballad dal testo ispirato e malinconico, un misto tra l’attitudine blues del cantautore e il beat lo-fi di Foolviho, produttore del brano.

Attualmente Luca Notaro è impegnato con show dal vivo che coinvolgono il cantautore Calmo (Luigi Ferrara) con cui collabora anche in studio.