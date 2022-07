Caldo e afa: Magnosol aiuta a recuperare le forze

Il caldo e l’afa possono indebolire l’organismo: può essere utile ricorrere ad integratori specifici come Magnosol, a base di magnesio e potassio

L’estate è finalmente arrivata, portando con sé tutta la voglia di uscire e stare all’aria aperta. Che si tratti di una semplice passeggiata nel parco o della vacanza tanto desiderata, non vediamo l’ora di dedicare un po’ di tempo a noi stessi e goderci le lunghe giornate di sole. Tuttavia, il caldo e l’afa via via sempre più insistenti possono indebolire l’organismo, a causa dell’elevata sudorazione che comporta una perdita di sostanze fondamentali. Tra queste, in particolare sali minerali come magnesio e potassio sono centrali per il corretto equilibrio del nostro corpo e per le sue funzioni.

In questi casi, può essere utile ricorrere ad integratori specifici come Magnosol, a base di magnesio e potassio e nel pratico formato in bustine da portare sempre con sé, in grado di reintegrare la carenza di queste sostanze permettendoci di vivere al meglio la bella stagione.

MAGNOSOL

Il prodotto

Integratore alimentare a base di Magnesio e Potassio

Indicazioni

Il Magnesio è un minerale che contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso ed alla normale funzione muscolare. Il Potassio è un minerale che contribuisce alla normale funzione muscolare.

MAGNOSOL è un integratore di Magnesio e Potassio, utile in tutti i casi di carenza o aumentato fabbisogno di questi elementi.

MAGNOSOL, in sintesi

• a base di Potassio e Magnesio;

• utile per integrare la carenza di Magnesio e Potassio

• senza zuccheri

• senza lattosio

• senza glutine

Modalità d’uso

Il consumo è funzione delle individuali necessità. Si consiglia di assumere da 1 a 2 bustine al giorno. Sciogliere una bustina in circa 1 bicchiere d’acqua (200ml)

Confezione: astuccio da 20 bustine effervescenti

Prezzo al pubblico: 14,83€