“Repentemente” è il nuovo singolo di wLOG

In rotazione radiofonionline su tutte le piattaforme digitali “Repentemente” (Artist First), il nuovo singolo di wLOG

In radio e in digitale “Repentemente” (Artist First – ascolta brano), il nuovo singolo di wLOG: con questo brano l’artista milanese continua il suo progetto affidandosi a ispirazioni techno hard style con inserti vintage diversificandosi dalle mono-corde sempre più presenti nell’attuale panorama musicale.

“Repentemente”, testo e musiche di wLOG, produzione AVZstudios, è una canzone sfuggente così come la stessa etimologia del titolo e “l’immagine che essa evoca è assimilabile alla caduta di una stella”. Inoltre, nessun effetto alla voce di wLOG che in pochi versi racconta come in un momento estremo ed invasivo si può trovare la speranza in un sogno nuovo. Un brano che vuole dare uno spiraglio di luce e leggerezza profonda a un momento storico buio e di pantano sociale. “Parole dirette, semplici e fortemente paradossali per alleggerire il cuore e l’estate di chi le ascolta. In fin dei conti anche una stella che cade appare come un fatto anomalo e diverso dal resto.

L’utopia di un mondo rigenerato che se ne frega delle ragioni che lo hanno distrutto. – dice l’artista milanese – Anche nella notte più buia da qualche parte il sole splende. Repentemente tutto accade è puro fatalismo che brilla di coraggio e spensieratezza. Repentemente per sempre, per tutti e per niente.”

wLOG è un cantautore atipico, dietro a questo pseudonimo si nasconde uno tra i più misantropi personaggi della scena indie italiana, che ha mollato la caotica Milano per il suo studio in montagna, nel Parco Orobico in Val Seriana. I suoi brani, tra it-pop, dance ed elettronica, un po’ punk e un po’ prog, sono malinconici, autobiografici, la maggior parte delle volte piuttosto tristi sui quali è impossibili stare fermi.

Quando può, wLOG “ruba” un tram a Milano, e lo riempie di gente scatenando una vera e propria festa itinerante dove si suona, si balla e si beve, un mondo sospeso che, non appena si scende dal tram, scompare alle nostre spalle. Ed è successo già tre volte: una vera e propria festa con il nome di Partyamo. Gli ultimi brani in sequenza sono “Un colpo solo” (qui il VIDEO), “Indiani d’America” (VIDEO), “Naftalina” (VIDEO), tutti inseriti nelle playlist Indie Italia e Scuola Indie di Spotify. A luglio 2020 è uscito l’Ep “Nisba” (ascolta qui), a ottobre ha pubblicato il brano “I Canini di Vlad” (ascolta qui) e a dicembre “Ossido” (ascolta qui), accompagnato dal videoclip (guarda qui). Nel 2021 sono usciti singoli “20 Punti” (ascolta qui), “Killerone” (con videoclip, guarda qui), “Mosca Cocktail” (ascolta qui), “Spazio Brigitte” (ascolta qui) e “Wild” (ascolta qui). Nel 2022 “Avvelenata” con Mel de Vil (ascolta brano).

Instagram: https://instagram.com/wlogmusic?igshid=p1wcjyg5ldvb