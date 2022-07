Aza Lea svela la collezione primavera/estate 2023

Aza Lea ha presentato la collezione primavera/estate 2023 in occasione di Showcase Roma, progetto espositivo ideato da AltaRoma

Il brand Aza Lea presenta la collezione primavera estate 2023 in occasione di Showcase Roma, progetto espositivo ideato da AltaRoma e riservato a designer indipendenti ed emergenti. Mente creativa di Aza Lea è Marta Liberatori che nel 2020 decide di fondare il brand con una visione ben precisa: abiti prêt à porter dove alta moda, tradizione artigianale e sartoriale dialogano con l’innovazione per creare una nuova storia dei paradigmi dell’eleganza, un’esperienza ritagliata e cucita sui tratti unici della donna per un classico contemporaneo senza tempo e fuori dalle mode. Marta Liberatori nelle sue collezioni dà risalto alla sua libertà artistica, infatti ogni capo è frutto di uno studio approfondito di sperimentazione e ricerca modellistica con linee geometriche pulite che donano forme sinuose alla donna che ritrova eleganza sartoriale in ogni occasione della giornata.

Per la primavera estate 2023 in scena una collezione dal carattere forte e contemporaneo. Un vero e proprio omaggio a capi e tessuti che esaltano il puro Made in Italy grazie ad una attenta ricerca della designer. Abiti dalla linea semplice e pulita, quanto versatile, un minimal chic contemporaneo che trova il suo punto forza nella camicia, vero e proprio segno distintivo di Aza Lea.

Non mancano in collezione le gonne, pantaloni ed abiti che privilegiano tessuti come il popeline di cotone e le gabardine, viscose, sete e fibre esclusivamente naturali. Una collezione specchio di una donna contemporanea che nel futuro della moda ritrova nuovi stimoli ed opportunità miscelando stili eterogenei in un’unica armonia che genera un presente rinnovato ma quanto mai sofisticato.

La camicia Grace è il must have di Aza Lea, estremamente raffinata, in tutte le sue varianti, smanicata in cotone e in georgette di seta o a manica lunga di chiara ispirazione settecentesca con polsino alto arricchito dalla presenza di bottoncini ricoperti. La sua particolarità, oltre all’estrema eleganza dei tagli, è la linea enfatizzata del collo cha dà maggiore importanza a chi lo indossa. In tutti gli abiti le tecniche utilizzate, dalla tradizionale a quella a inserti tipica della cultura giapponese, creano asimmetrie e geometrie minimali che spesso sono affiancate a volumi importanti, come quello delle maniche a palloncino o da gonne a ruota molto ampie che ricordano le forme tipiche degli anni ‘50.

Il lusso affordable si declina in un guardaroba contemporaneo curato in ogni dettaglio dove il carattere identitario esalta la qualità e ricerca, abiti dallo stile inconfondibile per l’abilità tecnica nella minuziosa lavorazione di alcuni dettagli a mano. Tutta la produzione è eseguita esclusivamente in Italia con grande attenzione verso le materie prime, sempre di provenienza italiana.