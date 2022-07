Al!s in radio e in digitale con “Succo”

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Succo”, il nuovo singolo della cantante AL!S

“Succo” è un brano dalle influenze pop dell’artista con sonorità elettroniche e alternative che descrive la relazione di dipendenza emotiva e fisica che si instaura con l’alcol. “Succo” infatti è la personificazione della dipendenza stessa, sinuosa, arrogante e al contempo carismatica, che tenta di trascinarti con sé in un triste inferno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Credo molto nei demoni, nei mostri e nei fantasmi, proprio perché sono convinta che siano riconducibili alle emozioni umane, ai traumi e alle dipendenze. In ‘Succo’ mi sono sentita di raccontare la storia di una dipendenza dal punto di vista della sostanza stessa, rendendola umana e di conseguenza finita e affrontabile. Ho scritto questo brano in un momento molto strano della mia vita, e vi ho riposto dentro una buona parte di dolore e al contempo giocosità, rivelando una delle zone d’ombra della mia anima. Mi sono presa cura delle parole, scegliendo il posto perfetto (o imperfetto) per ognuna di loro; così adesso ‘Succo’ non è solo mia, è anche vostra, e non credo esista vulnerabilità più grande.”

Biografia

Alice Cannizzaro, in arte AL!S, è una cantautrice pop fiorentina di 23 anni. Si approccia alla musica alla tenera età di 6 anni, prendendo parte a vari progetti di band musicali. A 14 anni inizia a seguire un corso di musical, e parallelamente studia tecnica vocale fino agli inizi del 2019, anno in cui si è approcciata alle prime esperienze in studio di registrazione. AL!S scrive per necessità e per passione, cercando di intrappolare i momenti per lei più importanti in ognuna delle sue canzoni, e tentando di mantenere un’esplicita sincerità nella descrizione delle proprie emozioni.