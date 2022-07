Tumore all’ovaio: la diagnosi precoce è ancora difficile

La comunità scientifica è continuamente alla ricerca di metodi per diagnosticare precocemente un tumore ovarico. Alcuni esami, tra cui la stessa ecografia, possono essere d’aiuto ma attualmente non sono ritenuti sufficientemente affidabili. Le procedure di solito utilizzate, oltre all’esame pelvico, sono l’ecografia transvaginale e un esame del sangue per il CA-125, un marcatore presente a livelli elevati in molte donne con tumore ovarico, ma non in tutte. Il CA-125 può peraltro risultare elevato anche a causa di altre condizioni. Per questi motivi la misurazione di questo parametro non è considerato di per sé un esame affidabile per un eventuale programma di screening di popolazione per la diagnosi precoce. È invece ritenuto utile per il monitoraggio dell’efficacia dei trattamenti per questo tipo di tumore.

A queste difficoltà si aggiunge il fatto che spesso i sintomi non compaiono nel primo periodo della malattia e in più non sono specifici, per cui, nella maggior parte dei casi, il tumore ovarico viene identificato a uno stadio già avanzato e anche per questo è associato a elevata mortalità. Le ultime stime dicono che in Italia ci sono circa 5.200 nuove diagnosi all’anno, mentre i decessi nel 2021 arriverebbero a 3.200. Poco più del 40 per cento delle donne colpite è in vita a 5 anni dalla diagnosi.

In un lungo studio condotto nel Regno Unito e iniziato nel 2001, i ricercatori hanno valutato se uno screening annuale condotto utilizzando ecografia e biomarcatori possa salvare delle vite. Alla ricerca hanno partecipato oltre 200.000 donne tra i 50 e i 74 anni, monitorate per diversi anni. Un gruppo di donne ha seguito una modalità di screening basata sulla sola ecografia transvaginale, un altro una modalità che utilizzava il dosaggio del CA-125 più un’eventuale ecografia transvaginale, mentre un terzo gruppo di donne non è stato sottoposto a screening. I risultati, pubblicati lo scorso anno sulla rivista Lancet, mostrano che nel gruppo di donne sottoposto a entrambi gli esami c’è stata una riduzione delle diagnosi di tumore agli stadi più avanzati (III e IV), anche se solo del 10 per cento, mentre sono aumentate quelle dei tumori agli stadi iniziali (I e II). Il tasso di decessi per tumore ovarico è però stato lo stesso in tutti e tre i gruppi, per cui secondo gli autori nessuna delle strategie utilizzate può essere raccomandata come screening della popolazione generale.