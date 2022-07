Previsioni meteo 25 luglio 2022: ultimi giorni in compagnia del caldo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 luglio 2022: ondata di caldo africano verso la conclusione, entro il prossimo weekend temperature in calo e piogge

Dopo un fine settimana con caldo eccezionale a causa dell’anticiclone nordafricano che staziona sull’Italia, condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità in questo finale di Luglio. Sulla nostra Penisola non sono attese infatti variazioni di rilievo nelle prossime ore, nelle quali si raggiungerà il picco dell’ondata di calore. Le aree più interessate saranno quelle centro-meridionali, e avremo ancora diverse città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani le temperature inizieranno gradualmente a calare, mentre l’anticiclone perderà via via la sua forza. Le prime regioni a beneficiare del calo termico saranno quelle del Nord, mentre tra giovedì e venerdì avremo una rinfrescata anche al Centro, con piogge e temporali.

Intanto per oggi, lunedì 25 luglio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali temporali sulle Alpi. In serata fenomeni in sconfinamento su Piemonte e Lombardia, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.