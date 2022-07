“Nessun dorma” su Rai 5 racconta Giovanna Marini

Giovanna Marini, la regina della canzone popolare e sociale italiana, è la protagonista della puntata di “Nessun dorma” in prima serata su Rai 5

La regina della canzone popolare e sociale italiana: Giovanna Marini. E’ lei la protagonista di “Nessun Dorma”, con Massimo Bernardini, in onda lunedì 25 luglio alle 21.15 in prima visione su Rai 5, con. Musicista di formazione classica, figlia di un compositore e di una direttrice d’orchestra, negli Anni Sessanta si innamora della tradizione folk e diventa in breve una figura di riferimento della cosiddetta Nuova canzone politica, assieme a Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea e molti altri.

La carriera e la vita di questa “Joan Baez italiana” vengono ripercorse attraverso preziosi filmati delle Teche Rai e una sorpresa: la musica dal vivo della vecchia band di Massimo Bernardini, “La signora stracciona”, che negli Anni Settanta guardava a Giovanna Marini come a un modello e che oggi, a oltre quarant’anni di distanza, si ricompone per un sentito omaggio alla grande cantante. Ad arricchire alcune esibizioni, il pianoforte jazz di Emanuele Sartoris. Ma in una serata così speciale, anche Massimo Bernardini non può resistere alla tentazione di imbracciare il suo vecchio basso elettrico.