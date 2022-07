“Una stagione da ricordare” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie Helen Hunt e William Hurt in una una storia vera sul mondo del volley: la trama di “Una stagione da ricordare”

“Una stagione da ricordare” è il film diretto da Sean McNamara, tratto da una storia vera, in onda in prima serata su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) domenica 24 luglio 2022 alle 21.10. La pellicola racconta di come un’intera squadra di pallavolo, le Trojans della Iowa West High School, cerchi di trovare la forza per continuare a giocare, dopo che la loro capitana e leader Caroline “Line” Found muore tragicamente in un incidente stradale.

L’obiettivo delle ragazze è quello di vincere il campionato per omaggiare la loro amica e compagna di squadra, ma è dura rimettersi in piedi quando il pezzo più importante delle fondamenta è andato perduto. A motivarle e guidarle in questa missione sarà la loro allenatrice, interpretata da Helen Hunt, vero mentore della squadra che le aiuterà a uscire da uno stato di profonda crisi esistenziale. Nel cast anche Erin Moriarty, Danika Yarosh, William Hurt, Nesta Cooper e Jason Gray-Stanford.