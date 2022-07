Tito Pavan torna con il singolo “Tu sei libera”

“Tu Sei Libera” è il singolo che sancisce il ritorno del poliedrico cantautore veneto Tito Pavan: il brano è fuori in digitale e in radio

Tu Sei Libera parla di un amore clandestino, ma più forte di ogni oppressione. Lara de Il Dottor Zivago è esistita veramente: si chiamava Olga, era bella, giovane, con due occhi tristi ma irresistibili, che facevano battere il cuore allo scrittore Boris Pasternak, sebbene fosse già sposato. Al regime comunista quel romanzo però non andava giù, per via di una possibile anti-sovieticità dei suoi temi. Vista l’intoccabilità dello stesso Pasternak, apprezzato anche da Stalin per la sua predisposizione letteraria che lo rendeva un nemico poco temibile, i servizi segreti presero di mira Olga, per due volte arrestata e trattenuta per anni in un gulag. Interrogata, torturata (perse anche il bambino che aveva in grembo), non tradì mai il suo amato. Quando ne uscì la seconda volta, lui era già scomparso da qualche anno: ma lei si batté ancora per diffondere la sua opera, in nome anche del loro indissolubile legame.

Tu Sei Libera esce per SOYUZ Records.

“Credo che non ti amerei tanto se in te non ci fosse nulla da lamentare, nulla da rimpiangere”, diceva Zivago a Lara. Quell’amore resistette ad ogni vicissitudine, ma fu specchio di un amore reale, che dovette superare prove terribili. La vera Lara, Olga Ivinskaya, lo provò anche con durissimi anni in un gulag, a cui resistette per difendere il suo amato scrittore, Boris Pasternak. Alla fine venne rilasciata, ma a che prezzo…

Lui non c’era già più; lo aveva coraggiosamente difeso e protetto da prigioniera. Ma ora, finalmente, tu sei libera.

Tito Pavan è musicista, fonico, speaker, attore, regista e formatore. Polistrumentista e da sempre appassionato al rapporto musica/letteratura, scrive canzoni in stile cantautoriale spaziando tra vari generi. Suona in diverse formazioni (Swing Blazz, Lato Passeggero, Lake District e altri). Produce e interpreta anche spettacoli teatrali originali, privilegiando sempre l’interscambio di stili e collaborando con diversi musicisti. Forte di notevoli esperienze con artisti nazionali ed internazionali, è costantemente al lavoro su vari fronti, fra i quali la formazione: sia per l’attore (lettura espressiva, voce, recitazione) che per il musicista (strumento, tecnica del suono).

Ascolta TU SEI LIBERA qui: https://bfan.link/tu-sei-libera