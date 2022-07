Out The Club: fuori il brano “Something New”

“Something New” è l’ultimo singolo pubblicato dalla band Out The Club (OTC) in collaborazione con SorryMom

“Something New” è l’ultimo singolo pubblicato dalla band Out The Club (OTC) in collaborazione con SorryMom.

Questa canzone è stata scritta durante il lockdown del 2020 e, da qui, trae ispirazione.

Il racconto che prende vita sulle note di “Something New” vede come protagonista una ragazza con importanti problemi di fobia sociale.

Questa non può e non vuole uscire dalla sua stanza.

Il brano evolve quando chi le parla cerca di farle superare i suoi traumi per accompagnarla fuori dalla sua prigione casalinga, per camminare insieme verso qualcosa di nuovo.

Gli Out The Club! nascono nel maggio 2017 come Cover Band di canzoni commerciali ri-arrangiate in chiave Pop Punk con l’intento di farle, appunto, “uscire dai club”.

Dopo alcuni mesi di prove, la band decide di scrivere la loro prima traccia originale. Trovando in questa un buon potenziale, e un notevole affiatamento della formazione, decidono di affiancare alle cover pezzi propri, per iniziare a esibirsi davanti al loro pubblico.

Le date dei live si susseguono, in particolare nel panorama della scena musicale monfalconese.

Dopo tre anni la musica degli Out the Club! arriva finalmente anche su piattaforma digitale, con la pubblicazione del loro primo EP auto prodotto dal titolo “Follow Me”, dal quale, nel 2021, la title track viene estratta come singolo.

L’ultima uscita è rappresentata dal singolo “Something New”, scritto durante la pandemia