Insufficienza cardiaca: benefici dall’uso di colchicina

Un comune farmaco per la gotta, la colchicina, ha migliorato significativamente i tassi di sopravvivenza di pazienti ricoverati in ospedale per peggioramento dell’insufficienza cardiaca, secondo uno studio dell’University of Virginia (UVA) Health System, pubblicato online su “Clinical Cardiology”. I ricercatori ritengono che la colchicina potrebbe anche ridurre il rischio di infarto e ictus nei pazienti con accumulo di colesterolo nelle arterie.

I ricercatori hanno esaminato le cartelle cliniche elettroniche di oltre 1.000 pazienti ricoverati presso l’University of Virginia Medical Center tra il marzo del 2011 e il febbraio del 2020 per peggioramento dell’insufficienza cardiaca.

Studio retrospettivo monocentrico su oltre mille pazienti

Si è trattato di uno studio retrospettivo monocentrico su pazienti ospedalizzati trattati per una esacerbazione acuta dello scompenso cardiaco con e senza riacutizzazione acuta della gotta nel periodo di tempo indicato sopra. Sono stati valutati gli esiti clinici nei pazienti trattati con colchicina per una riacutizzazione della gotta rispetto a quelli che non hanno manifestato una riacutizzazione della gotta o ricevuto colchicina. L’esito primario era la mortalità per tutte le cause in ospedale.

Su 1047 incontri con pazienti per insufficienza cardiaca acuta durante il periodo di studio, ce ne sono stati 237 (22,7%) in cui il paziente ha anche ricevuto colchicina per gotta acuta durante il ricovero. La mortalità per tutte le cause ospedaliere è stata significativamente ridotta nel gruppo colchicina rispetto al gruppo di controllo (2,1% vs 6,5%, p = 0,009).

I vantaggi riscontrati dall’uso di colchicina

Il gruppo colchicina aveva aumentato la durata della degenza (9,93 vs 7,96 giorni, p <0,001) ma non si è avuta nessuna differenza significativa nelle riammissioni a 30 giorni (21,5% vs 19,5%, p = 0,495). In un modello di rischi proporzionali di Cox aggiustato per l’età, l’uso ospedaliero di colchicina è stato associato a un miglioramento della sopravvivenza alla dimissione (hazards ratio [HR] 0,163, intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,051-0,525, p = 0,002) e a un tasso ridotto di mortalità cardiovascolare intraospedaliera (HR 0,184, IC 95% 0,044-0,770, p = 0,021).

Nel complesso, i pazienti che hanno ricevuto colchicina per una riacutizzazione della gotta hanno avuto un tasso di sopravvivenza del 97,9%, rispetto a un tasso di sopravvivenza del 93,5% tra i pazienti che non hanno ricevuto colchicina.

«Tra i pazienti con una esacerbazione di insufficienza cardiaca» concludono i ricercatori «il trattamento con colchicina per una riacutizzazione della gotta è stato associato a una mortalità ospedaliera significativamente più bassa rispetto a quelli non trattati per gotta acuta».

Beneficio rivelatore di meccanismi infiammatori nello scompenso

«Questi risultati evidenziano l’importanza di nuovi meccanismi infiammatori nell’insufficienza cardiaca» ha detto Kenneth Bilchick, professore di Medicina Cardiovascolare, ricercatore clinico presso l’UVA e coautore dello studio. «Il segnale di beneficio con la colchicina in questi pazienti è stato molto impressionante e mi aspetto che questi risultati avranno un impatto piuttosto significativo sull’assistenza clinica nell’insufficienza cardiaca e sulla ricerca futura per i pazienti con questa condizione».

«L’insufficienza cardiaca è più di un semplice fallimento della funzione di pompa del cuore. Ci sono altri processi che sono coinvolti, specialmente durante una fase di ospedalizzazione acuta come l’infiammazione elevata e il processo neuro-ormonale. Molti degli agenti terapeutici per l’insufficienza cardiaca mirano a percorsi neuro-ormonali, ma pochi o nessuno ai percorsi infiammatori target» ha detto Sula Mazimba, ricercatore e cardiologo della UVA School of Medicine specializzato in insufficienza cardiaca e senior author dello studio.

«La colchicina è un farmaco che ha proprietà antinfiammatorie che potrebbero potenzialmente attenuare l’infiammazione accentuata che vediamo nei pazienti che sono ricoverati in ospedale con insufficienza cardiaca» ha aggiunto.

Da trattamento di una comorbilità a opzione in terapia cardiologica?

L’insufficienza cardiaca si verifica quando il corpo non riesce a pompare adeguatamente il sangue in tutto il corpo. Circa 6 milioni di americani hanno insufficienza cardiaca, secondo l’American Heart Association, e la condizione è responsabile di oltre 86.000 morti all’anno.

I pazienti con insufficienza cardiaca hanno spesso anche la gotta, un tipo di artrite causata da un accumulo di cristalli di acido urico nelle articolazioni. I trattamenti comuni per la gotta includono colchicina, steroidi e farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come l’aspirina e l’ibuprofene, ma gli steroidi e i FANS non vengono in genere somministrati ai pazienti con insufficienza cardiaca a causa del loro potenziale di peggioramento dei sintomi dell’insufficienza cardiaca.

Mentre la colchicina è un trattamento ben consolidato per la gotta, il team di ricerca UVA ritiene che le proprietà antinfiammatorie del farmaco possano anche essere la chiave per migliorare i risultati per i pazienti con insufficienza cardiaca. Pensano che la colchicina possa modulare l’infiammazione nel cuore e nei vasi sanguigni con possibilità di migliorare gli esiti, specialmente nelle fasi acute dei ricoveri per insufficienza cardiaca.

Sono necessari ulteriori studi più ampi per esplorare ulteriormente la colchicina come potenziale opzione di trattamento per l’insufficienza cardiaca, ma i ricercatori UVA sono incoraggiati dai loro risultati iniziali.

«Siamo molto entusiasti di questi risultati, soprattutto considerando che la colchicina è già un farmaco ampiamente disponibile» ha commentato Mary E. Roth, ricercatrice e farmacista clinica cardiovascolare presso l’UVA Health. «Se ulteriori studi confermeranno questi risultati, la colchicina potrebbe essere un altro strumento che potremmo utilizzare per migliorare la sopravvivenza dei nostri pazienti con insufficienza cardiaca».

Bibliografia:

Roth ME, Chinn ME, Dunn SP, Bilchick KC, Mazimba S. Association of colchicine use for acute gout with clinical outcomes in acute decompensated heart failure. Clin Cardiol. 2022 Apr 28. doi: 10.1002/clc.23830. [Epub ahead of print] Link