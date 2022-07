Previsioni meteo 23 luglio 2022: caldo a oltranza sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 23 luglio 2022: attesi picchi fino a +42°C sulle nostre regioni nel corso del fine settimana

Nella prima parte di settimana l’ondata di caldo intenso ha interessato soprattutto l’Europa occidentale, battendo anche alcuni record come ad esempio in Inghilterra ma da alcuni giorni questo scenario meteo sta interessando anche l’Italia. Il campo di alta pressione di matrice sub-tropicale in queste ore soffia infatti aria calda sulla nostra Penisola, dove si registrano condizioni meteo stabili ma anche caldo eccezionale. Avremo valori compresi tra i 38°C e i 40°C con picchi fino a +42°C. Nella giornata di oggi saliranno a 16 le città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Eccole nel dettaglio: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un lieve calo delle temperature al Nord e parte del Centro, ma i valori risulteranno comunque ben superiori alla media stagionale. Picchi superiori ai +40°C sono attesi invece al meridione anche nei prossimi giorni. Per una rinfrescata e qualche pioggia bisognerà attendere almeno fino alla metà della prossima settimana.

Intanto per oggi, sabato 23 luglio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite altrove e isolati fenomeni sulle Alpi. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutti i settori con piogge e temporali sulle Alpi e in sconfinamento sul Piemonte. In serata piogge in arrivo su Nord-Est e Lombardia, migliora al Nord-Ovest. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati e solo innocui addensamenti sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente al mattino e qualche addensamento sparso al pomeriggio sulle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo. Ampi spazi di sereno nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, isolati acquazzoni nelle zone interne tra Campania e Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e al Centro, in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.