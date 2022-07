“Weekend” è il nuovo album solista di Issel

Fuori in digitale il nuovo album solista del rapper palermitano Issel, pubblicato sotto l’ala della nuova label La Victoria Records fondata da St. Luca Spenish e Simone Barbieri

Disponibile su tutte le piattaforme digitali WEEKEND, il nuovo album dell’artista palermitano ISSEL (alias di Samuel Valenti, classe 2001), pubblicato per la nuova label La Victoria Records, fondata da St. Luca Spenish e Simone Barbieri.

La release entra a far parte dei progetti che arricchiscono la vasta programmazione discografica della label nei mesi a venire, con un roster che vanta al suo interno nomi celebri come Miss Fritty e nuove scommesse dell’urban italiano, come lo stesso Issel, Turi Moncada, Skinny Raise, Engeezo, Don Rizzo e Kappa24.

WEEKEND è un progetto nato durante due fine settimana in cui Issel e St. Luca Spenish si sono ritirati a produrre in una villa sulla costa palermitana. Il risultato sono i 13 brani che compongono l’album, in cui le liriche ispirate di Issel trovano la perfetta cornice nei beat sapientemente prodotti da St. Luca Spenish. Il rapper palermitano, con i suoi versi, riesce a catturare delle vere e proprie istantanee della realtà che lo circonda. Con uno stile di scrittura quasi cinematografico, tratto che da sempre lo contraddistingue, Issel ha una grande capacità: saper raccontare le sue storie per immagini. In questo nuovo progetto, l’artista ci mostra i suoi pensieri, la sua mentalità, la sua storia e, spesso, anche quella della sua città, Palermo, a cui è particolarmente legato e per la quale sente un profondo senso di appartenenza.

In WEEKEND, Issel ci trasporta nella sua dimensione dalle sonorità squisitamente hip hop: tra brani dall’attitudine street come Rompere La Banca e Spara Chiodi, a pezzi dall’atmosfera più chill e dedicati al suo rapporto con le donne, come Il Più Sexy e In Camera, passando per testi conscious come Non Mi Capisci e La Verità, fino a brani celebrativi come Sammy Valenti e Mai Pagato. Il rapper dimostra così tutta la sua abilità nel declinare il suo stile affrontando differenti tematiche e mettendosi alla prova su sonorità anche molto eterogenee tra loro.

Il fil rouge dell’album si può sintetizzare nella poetica ispirata del talentuoso artista palermitano che, con la sua personalità, ha già attirato l’interesse con i suoi precedenti progett e, ora, è pronto a prendersi il suo spazio nella scena urban nazionale.

All’interno del progetto sono anche presenti le collaborazioni con: Nevra (Overdose), Turi Moncada (Rompere La Banca) e Frank Popa (Mai Pagato). Mix&mastering dell’album sono a cura di St. Luca Spenish