“Luna China” è il nuovo singolo di Othelloman

In digitale e in radio “Luna China” nuovo singolo di OTHELLOMAN in collaborazione con Lello Analfino e J Valerix: il classico dei Tinturia reinterpretato in veste trap orchestrale

In digitale e in radio “Luna China” (Right Combo Mastas’ Entertainment / FIGHT / La CROCE – BELIEVE Digital – ascolta qui) nuovo singolo di OTHELLOMAN in collaborazione con Lello Analfino e J Valerix: il rapper palermitano riprende un classico dei Tinturia e lo reinterpreta in veste trap orchestrale. Il brano, insieme al singolo “Le Vostre Scelte” uscito il 19 maggio, anticipa il nuovo album di OTHELLOMAN previsto per l’estate 2022.

“Luna China”, presentato in anteprima durante la commemorazione dei 30 anni della strage di Capaci, per OTHELLOMAN vuol dire “rinascita”: “Dalla sofferenza intima, poesia delicata, profonda e malinconica, un’analisi personale che sottende a una rinascita spirituale – racconta il rapper – Il singolo è un intreccio magico di sonorità e melodie blues, pop, trap e folk; è intriso d’identità siciliana, sia nel ritornello, sia nella sofferenza espressa, sia nell’artwork realizzato dallo stesso rapper insieme all’artista Domenico Pellegrino (che ha curato le installazioni artistiche in tutte le vetrine di Hermes) che con un’installazione luminaria ne ha realizzato il titolo.”

Il brano è il secondo singolo, il lato B, che segue a distanza ravvicinata l’uscita di “LE VOSTRE SCELTE” feat. KENTO pubblicato il 19 maggio in digitale per Right Combo Mastas’ Entertainment / FIGHT / La CROCE – BELIEVE Digital. In un’era violenta, il rap deve tornare ad essere strumento per contenuti e stimolo critico. Ritornelli scarni e dissonanti, minimali, distopici, un manifesto d’accusa contro chi non ha saputo e voluto cambiare la storia. Contro la guerra in Ucraina ed ogni altro conflitto non raccontato dai media nel mondo e monito per chi non impara dalla storia.

DJ – RAPPER – Music PRODUCER, OTHELLOMAN è tra i creatori del movimento HipHop in Sicilia, fondatore dell’Etichetta Right Combo Mastas’ Entertainment, con cui ha prodotto (tra gli altri) Stokka & Mad Buddy, Davide Shorty, Combomastas. Speaker e personaggio radiofonico (al fianco di Fiorello per ani come rapper resident sia all’EdicolaFiore che a Fuori Programma su Radio1, Radio2 Rai e poi su SKY e TV8) e autore per il Blog del Fatto Quotidiano ha ricevuto numerosi premi di grande rilievo per il suo messaggio e il suo impegno sociale veicolato dai suoi testi e produzioni – tra i quali “U Tagghiamu ‘stu Palluni…?!” che nel 2008 vince il premio speciale per la “miglior comunicazione sociale e civile” alla IULM a Milano e al MEI di Faenza. Tra i riconoscimenti ricevuti, inoltre: nel 2010, il 10* “premio Rosa Balistreri e Alberto Favara” come autore, compositore e cantastorie innovativo nel rispetto della tradizione siciliana. Nel 2011, il “Premio Padre Pino Puglisi”. Nel 2015, la targa “Mario Francese” per l’impegno sociale. Nel 2015 “Premio Kaos dei Monti Sicani dell’Editoria, della Legalità e dell’Identità Siciliana”.

Ha storicamente introdotto il writing legato all’HipHop nella città di Palermo e il suo primo logo ufficiale è stato disegnato dallo storico writer di Wild Style “Phase2” di NewYork.

Interagisce artisticamente e ha calcato palchi con amici e artisti come Caparezza, Piotta, Pif, Francesco Sarcina, Marco Baldini, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Luca Carboni, Frankie Hi NRG, Red Canzian, Marco Ligabue, Lello Analfino e pubblica prodotti discografici come “EddiePalermo”, “Cerco Pace”, “Stokka & Mad Buddy – Palermo Centrale”, “Davide Shorty – Piccolo”, “Combomastas’ – Musica Classica”, “Prima Dell’Odio” e il suo ultimo disco ufficiale: l’EP “A Minchia China” (balzato immediatamente nella Top5 nella classifica di iTunes).

Contestualmente dal 2012 comincia a collaborare come figura chiave nel progetto Unlocked sviluppando il format “1°Giugno – Musica e Legalità” con Valeria Grasso. Diventa l’MC ufficiale delle consolle con i più importanti artisti come Hardwell, Fedde Le Grand, Fatboy Slim, Bob Sinclar. Il 17 marzo 2017 fonda FIGHT Entertainment e inizia una nuova storia legata alla cultura HipHop a livello nazionale, produce eventi in cui ospita Vegas Jones, Marracash e Guè Pequeno, Sfera Ebbasta, Dani Faiv, Nitro, Capo Plaza, Luché. A giugno 2018 fonda la nuova etichetta discografica “La Croce”, dedicata alla pubblicazione di nuovi artisti HipHop. Con la stessa etichetta torna a pubblicare personalmente singoli come “Non Fumo Marlboro” (giugno 2018), “Niente A Nessuno” in collaborazione con Kuazo (gennaio 2019) e “Tutto e Subito” (aprile 2019) e “Con Poco” (giugno 2019).

