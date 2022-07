Ledeff alla conquista degli Emirati Arabi

LEDEFF partecipa all’ “Italian Yellow Directory in the Gulf”, il progetto a cura della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi per promuovere le Imprese italiane

LEDEFF, brand italiano fondato dalle sorelle Barbara e Luigia de Felice, specializzato in borse e accessori di lusso Made in Italy, è stato selezionato dalla Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi per partecipare al progetto Italian Yellow Directory in the Gulf Countries, finalizzato a promuovere le imprese italiane nell’intera Area del Golfo (Emirati Arabi, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait e Oman).

Per un anno, LEDEFF avrà un ufficio di rappresentanza a Dubai, una piattaforma B2B Digital Export, trampolino di lancio per presentare le aziende italiane nell’intera Area GCC, figure di riferimento a Dubai con esperienza sul mercato, supporto da parte di avvocati e commercialisti partner camerali a disposizione per consulenze gratuite in ambito fiscale, legale, doganale e certificativo.

«Siamo orgogliose di rappresentare con la nostra azienda il Made in Italy nell’area del Golfo. Un mercato prestigioso e promettente. Per il brand LEDEFF – sottolineano le fondatrici Barbara e Luigia de Felice – è una grande chance, che abbiamo colto con entusiasmo e determinazione grazie al supporto della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi, e un’importante vetrina in termini commerciali e di visibilità. Non mancheremo di portare alta la bandiera della manifattura Made in Italy con il nostro brand, la nostra storia e la nostra filosofia».