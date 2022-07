“Cryptocornuta” è il nuovo singolo di Isotta

Disponibile in digitale e in radio “Cryptocornuta” nuovo singolo estratto dall’album d’esordio di Isotta, dal titolo “Romantic Dark”

In rotazione radiofonica “Cryptocornuta” nuovo singolo estratto dall’album d’esordio della cantautrice toscana ISOTTA, “Romantic Dark” (ASCOLTA QUI), uscito il 22 aprile per l’etichetta Women Female Label & Arts, con distribuzione Artist First. Il brano sarà accompagnato dal videoclip.

“Cryptocornuta illustra un’ossessione che ora proteggo come un fiore delicato – racconta La cantautrice toscana che aprirà la data di Madame a Siena e tre live di Simona Molinari –, come un tesoro tenuto gelosamente nascosto…un’ossessione frutto di un’esperienza tanto lunga e dolorosa quanto feconda, condivisa con l’unica persona alla quale non può essere celata…”e lo so solo io e te”…”

Un disco di 13 tracce in cui ISOTTA riversa tutti i suoi sentimenti e i suoi stati d’animo, in cui racconta la sua vita, i legami umani, le difficoltà quotidiane, le fragilità, la violenza, sotto ogni sua forma. Tracklist: Intro, “IO”, con cui ISOTTA ha vinto il Premio Bianca d’Aponte 2021, “Doralice” “Cryptocornuta”, “Psicofarmaci”, “Kebab”, “Un due tre Stella”, “Pornoromanza”, “Palla avvelenata”, “Hawaii”, “Bambola di pezza”, “Tecniche di sopravvivenza”, “Ti amo ma ho da fare”.

Isotta Carapelli, in arte Isotta, è una cantautrice nata a Siena nel 1992. Inizia a cantare e a prendere lezioni di canto all’età di 5 anni. Influenzata fin dalla tenera età dai più grandi cantautori italiani e stranieri, inizia a scrivere le sue canzoni all’età di 14 anni, e a partire dai 16 anni si esibisce dal vivo con svariate formazioni musicali. Nel 2021, vince il premio Bianca d’Aponte con il brano “IO” (Guarda qui). Sempre nel 2021, ad ottobre, esce “Palla Avvelenata” con video (guarda video). A gennaio 2022, esce il singolo “Bambola Di Pezza” (Etichetta: Women Female Label & Arts / Distribuzione: Artist First), accompagnato dal videoclip con la regia di Renato Nassi GUARDA VIDEO. Il disco d’esordio è stato prodotto ed arrangiato da Pio Stefanini, con il quale Isotta ha scritto la maggior parte dei brani e condiviso il linguaggio musicale e sonoro che ha portato alla realizzazione di questo suo primo lavoro discografico.