Conto alla rovescia per la quarta edizione di Scopel Day

La quarta edizione di Scopel Day, evento a sfondo benefico, in programma per Domenica 24 Luglio 2022: ecco tutte le informazioni utili

Aperto ufficialmente il sipario su un nuovo capitolo della felice storia di Scopel Day, evento a sfondo benefico nato dalla volontà di Roberto Scopel e che, anche quest’anno, tornerà a far sentire il rombo dei motori nel cuore di Possagno.

Domenica 24 Luglio via quindi ad una nuova giornata all’insegna della passione per i rally, unita al volontariato in un connubio che continuerà a regalare sorrisi a chi è meno fortunato.

“Siamo pronti per una nuova edizione di Scopel Day” – racconta Scopel – “ma, in linea di massima, ripercorreremo il format che abbiamo utilizzato durante lo scorso anno. L’obiettivo rimane sempre lo stesso ovvero quello di vivere la nostra principale passione, appunto i rally, e trasformarla in un’opportunità per aiutare le persone meno fortunate di noi. Siamo tutti pronti.”

Rinnovata la sinergia con l’Associazione Giocaconilcuore odv, unica beneficiaria di quanto sarà raccolto dallo Scopel Day targato 2022, già pronto ad accelerare per puntare al massimo.

Principale novità di questa edizione sarà l’entrata, durante l’evento, di Missione Sorriso.

“Siamo davvero felici di aver rinnovato la partnership con Roberto” – racconta Giorgio Silvestrin (presidente Associazione Giocaconilcuore odv) – “e lo straordinario successo del 2021, nonostante le problematiche derivate dalla pandemia, ha portato risultati molto positivi. Roberto è davvero una persona speciale, per sensibilità ed umanità. Quest’anno abbiamo deciso di regalare qualcosa di magico a tutti i bambini presenti allo Scopel Day ed infatti saranno presenti i nostri volontari di Missione Sorriso, una speciale costola di Giocaconilcuore che è un gruppo di super eroi che ci accompagna nei servizi che organizziamo presso le pediatrie, nelle oncologie e dai ragazzi meno fortunati. L’obiettivo è quello di regalare loro un bel sorriso. Siamo anche molto attivi nell’aiutare i bambini provenienti dall’Ucraina e ci piacerebbe poter far partecipare qualcuno di loro allo Scopel Day. Grazie a Roberto ed a tutti quelli al suo fianco.”

L’evento, rinnovato Memorial Lino Vardanega, sarà sostenuto dal Comune di Possagno, dalla Pro Loco di Possagno e dall’Associazione Nazionale Alpini, sezione Montegrappa.

A partire dalle ore dieci, sino alle ore venti, di Domenica 24 Luglio, presso il piazzale Fornace Coe gentilmente messo a disposizione da Industrie Cotto Possagno, saranno estratti dei fortunati vincitori che avranno l’opportunità di salire a bordo di vere auto da competizione.

Protagoniste della giornata saranno tre vetture in configurazione rally, partendo dalla Skoda Fabia R5 e dalla Ford Fiesta R5, messe a disposizione da Ferrari Motor Team, alle quali si aggiungerà una piccola ma pepata Peugeot 208 R2, quest’ultima gestita da La Marca Racing.

Cambio di sede per quanto riguarda invece la presentazione dell’evento, in programma per Sabato 23 Luglio, dalle ore diciotto e trenta, presso la centralissima Piazza Canova, nel cuore di Possagno, contesto nel quale gli organizzatori dell’evento e l’amministrazione comunale avranno il modo di dare un caloroso benvenuto alla quarta edizione di Scopel Day.