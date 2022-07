Su Rai Storia “Per la fede e per il trono”

Gli scontri in nome di Dio dei sovrani delle più potenti nazioni europee nel Sedicesimo secolo raccontati in prima serata da “a.C.d.C.” su Rai Storia

Nel Sedicesimo secolo, con l’espandersi della Riforma protestante i sovrani delle più potenti nazioni europee si scontrano nel nome di Dio. Complotti, tradimenti, gelosie e vendette travolgono le casate più influenti, in una spirale di odio e violenza che deflagra in una serie di guerre sanguinose, per la fede e, soprattutto, per il potere.

Lo raccontano i due episodi di “Per la fede e per il trono”, in onda giovedì 21 luglio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “a.C.d.C.”, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero. Nel pieno del Rinascimento, la giovane regina di Scozia è costretta ad abbandonare la sua patria. Il re di Francia tiene l’Europa con il fiato sospeso e respinge gli inglesi dal suo regno. Nel frattempo, l’impero più grande d’occidente si va sgretolando. L’Europa sta per essere dilaniata da trent’anni di una guerra sanguinosa.