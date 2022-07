“+0881” è l’album d’esordio di Darjo che prende il titolo dal prefisso telefonico di Foggia, una città che vive l’arte con l’amaro in bocca

Online su tutte le piattaforme digitali “+0881”, il primo album del cantautore foggiano Darjo con l’etichetta Purple Mix per Believe Music, un progetto Urban-Pop che racchiude tutte le sfumature dell’artista, parole e musica che hanno come intento l’aprirsi al mondo, invece di chiudersi in se stessi.

https://spoti.fi/3MgmyYt

Ad anticipare l’album d’esordio cinque singoli distribuiti nel tempo, scelti ed inseriti in molteplici playlist editoriali di Spotify tra cui: Graffiti Pop, Scuola Indie e New Music Friday. Un processo creativo che ha visto l’artista impegnato per quasi due anni, dove la risultante è un album composto da dieci brani, intimi e autentici, che vede la produzione affidata al duo di produttori romani 3D e Walter Babbini aka WIBE, il primo storico produttore di Nayt e il secondo noto per aver lavorato con Artisti del calibro di Zucchero, Max Gazzè, Mannarino, Fabrizio Moro e molti altri.

Il titolo, singolare, “+0881” racchiude tutta l’essenza di Darjo “Non è mai stato facile fare musica nella città in cui vivo, Foggia. È una città che vive l’arte con l’amaro in bocca, ti sostiene con difficoltà e riesce a comprenderti con altrettanta difficoltà. Mi sono dato una mossa, ho voluto cercare di cambiare qualcosa, nel mio piccolo.“– conclude l’artista – “ ‘+0881’ è il prefisso telefonico del distretto della mia città, così, quando volete, sapete come chiamarmi.”

Il progetto è stato scritto da Darjo e prodotto interamente al PurpleMix Studio di Guidonia.

“La musica è amica, nemica, partner, mamma.

La musica è come la vuoi vedere.

La musica è come vuoi che la gente ti veda, come tu vuoi vedere gli altri.”

I brani brani che compongono l’album ”+0881” sono:

Come sta il gatto

Questo è stato il primo brano che ho scritto tra le tracce dell’album, è un esperimento sonoro che viaggia negli anni! La trama si muove attraverso storie che finiscono e persone che non si mollano.

Non vedo

È stato il mio brano d’esordio, già per questo motivo brilla di luce propria. È anche il brano che mi ha permesso di raggiungere un gran numero di persone, mi ha fatto credere di più in quello su cui stavo scommettendo, è una canzone che fa parecchio bollire gli animi.

Le tue amiche

È una canzone che ti farà ballare e correre, non le manca neanche quel pizzico di malinconia tipico del mio mondo.

Lucciole

Un monito,una lettera d’amore scritta, sgualcita, strappata, bruciata.

Guardami

In “guardami” non mancano figure retoriche, è una continua ricerca delle parole giuste, a volte vana, ma ci sono tutte le ragioni, per continuare a farlo.

Ti vorrei ammazzare

È il mio brano, ironico, mai diretto, forte ma sempre sensibile. Sto cercando di capire cosa voglio da te, cosa vorrei che sapessi, perché ti dico certe parole?

È per gli amori più confusi.

Quasi le tre

In “quasi le tre” sottolineo quanto sia struggente, doloroso, il momento in cui ci troviamo messi a confronto con qualcun altro, quando ricerchiamo nel passato tutti i nostri punti di forza, ma il passato racconta anche storie diverse.

Gigabyte

Brano sperimentale, con un insieme di suoni complessi, è un inno alla libertà personale, nonostante tutte le debolezze che noi, soli, possiamo avere.

Pezzo carino

È uno di quei discorsi interni che facciamo fatica a digerire, a volte tocca rigettarli.

Stasera in tv

“Stasera in tv” è un soliloquio, un manifesto di ciò che non va e che vorrei cambiasse nella mia vita,

a volte vorrei cambiare film.

BIOGRAFIA

Darjo Syziu in arte “Darjo”.

Artista classe ’98, autore ed artista poliedrico foggiano con origini albanesi.

Esordisce sulle piattaforme digitali con il singolo “Non vedo”, brano scritto dallo stesso artista con la produzione affidata a 3D e Walter Babbini aka WIBE, già noti nel circuito discografico per aver lavoro a progetti di successo come Nayt, Achille Lauro, Gemitaiz, Zucchero, Max Gazzè, Mannarino, Fabrizio Moro e molti altri.

A seguire viene pubblicato il singolo “Ti vorrei ammazzare”, continuando con “Gigabyte”, “Quasi le tre”, “Lucciole” e “Guardami”. Dal 3 giugno è disponibile l’album d’esordio “+0881” con l’etichetta “PurpleMix”.

SOCIAL NETWORKS

Instagram: https://www.instagram.com/__darjo_/

Spotify: https://spoti.fi/3sCOpZT