“Vaniglia” è la nuova canzone di Spera

Fuori per Giungla Dischi “Vaniglia“, il nuovo singolo di Spera feat. Paoluzi. Un primo capitolo di un disco in uscita a fine mese, un brano d’amore atipico nato più di un anno fa e scritto in 10 minuti. La collaborazione con Paoluzi è poi seguita naturalmente, ed un legame nella vita è diventato anche un legame nella musica. Spera commenta il pezzo così: “Vaniglia per noi è un pezzo senza un preciso contesto, infatti è un flusso di pensieri per l’appunto d’amore verso ciò che potrebbe essere una donna, una madre o un qualcosa che ci fa vivere bene e in tranquillità.”

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/16B2YEMeEJLuQuPwfZaFZG?si=0LucJU3GQ4WOxjitRoF6sA

BIO:

Spera è un cantante abruzzese hip hop/rap che inizia la sua cattura nel 2014 nel gruppo rap Alte Frequenze composto da Antonio Sperain arte Ghost, Silvio Martorelli in arte Stanny e Andrea Paoluzi in arte Jolly Joker. Negli anni pubblicano due mixtape, singoli, collaborazioni e anche degli album da solisti, organizzano una serie di live nella Marsica, contest e battle freestyle riscuotendo un buon successo nella zona Marsicana.

Con il tempo la cerchia di conoscenze del gruppo cresce e da qui, con la collaborazione tra Jamrock Records (Etichetta indipendente Aquilana) e Il gruppo aprono live come “Welcome To The Jungle” a L’Aquila con Danno dei Colle Der Fomento o suonando come artisti di spicco nella zona al concerto di Gué Pequeno tenutosi ad Avezzano. Nel 2020 Alte Frequenze si scioglie ed ora Spera a lavoro con i produttori Luciano Lamanna e Samuele Ravenna, puntando ad un nuovo progetto e creando un immagine del tutto nuova. Il nuovo disco ha dalle sonorità diverse, che si discostano dal rap classico anni 90 ma è ispirato dalla musica elettronica come la Trap mischiate alle sonorità grunge e Alternative Rock dei gruppi come Nirvana e Oliver Tree e anche artisti Pop italiani e Indie.

Nel 2022 pubblicherà il suo primo EP.