Previsioni meteo 20 luglio 2022: 9 città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 luglio 2022: caldo in intensificazione sull’Italia con l’anticiclone e temperature fino a +40°C

I primi giorni di questa settimana proseguono con condizioni meteo stabili in Italia grazie al vasto e robusto promontorio anticiclonico di matrice africana. Nel corso dei prossimi giorni avremo un’espansione del campo di alta pressione, con caldo in intensificazione specie sulle regioni del Nord e del Centro. Temperature in rialzo con massime prossime ai 40°C sia in Pianura Padana che nelle zone interne del Centro-Sud ed entro la giornata di venerdì proprio in Pianura Padana le colonnine di mercurio potranno raggiungere anche i 41°C-42°C. Intanto per oggi saranno 9 le città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Ci sarà da soffrire a: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il campo di alta pressione di matrice sub-tropicale si estenderà ulteriormente sulle aree centro-settentrionali del Paese, dove avremo caldo e temperature roventi. Il picco di questa nuova ondata di caldo continua ad essere spostato in avanti dai modelli, e ad oggi è atteso tra domenica e martedì prossimo. Si potranno raggiungere temperature record, con valori fino a +45°C in diverse zone del Paese.

Intanto per oggi, mercoledì 20 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora prevalenza di cieli soleggiati, locali acquazzoni sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in formazione sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Calabria tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. Nessuna variazione nel corso delle ore serali con tempo asciutto e ampie schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.