Nello Di Micco in libreria con “L’enigma della psicosi”

Il Dott. Nello Di Micco torna in libreria con il nuovo saggio dal titolo L’enigma della psicosi – La Psicoanalisi Lacaniana Incontra La Clinica (Brè Edizioni)

Curatore di diverse rubriche di psicologia su magazine nazionali, ospite e opinionista fisso come esperto su temi di psicologia in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, il Dott. Nello Di Micco torna in libreria con il nuovo saggio dal titolo L’enigma della psicosi – La Psicoanalisi Lacaniana Incontra La Clinica (Brè Edizioni).

Dopo essersi dedicato al tema scottante e di stringente attualità della violenza di genere con Il Tormento delle Donne per le Insidie dell’Uomo Violento e al fenomeno delle truffe amorose in rete con L’incantesimo infranto, un viaggio nelle truffe romantiche (SwanBook Edizioni), questa volta il focus è la psicosi, una condizione di sofferenza soggettiva che determina l’alterazione della realtà.

“Che cos’ė la psicosi? Qual è il contributo della psicoanalisi lacaniana per il trattamento? Come la pratica psicoanalitica può portare un supporto clinico concreto nel migliorare la quotidianità dei pazienti che vivono questa condizione di malessere soggettivo?

Ho scelto di scrivere questo saggio clinico per cercare nel mio piccolo di rispondere a tali quesiti, in particolare attraverso il trattamento di un caso clinico per far toccare con mano l’efficacia e l’utilità della pratica psicoanalitica lacaniana – ha commentato Di Micco.

L’approccio psicoanalitico lacaniano mira ad aiutare l’io a rinunciare al suo narcisismo. L’analista deve portare il soggetto in cura ad accettare che la pienezza dell’essere, l’unità del suo io, perduta in via definitiva, abbia un carattere illusorio”.

Questo interessante trattato si compone di due parti. Nella prima viene analizzato il concetto di psicosi, una patologia molto diffusa. Dati statistici riferiscono che tre giovani su cento sono affetti da questa disfunzione. Una forma di sofferenza per fortuna curabile per mezzo di farmaci e sedute.

Nella seconda parte, il Dott. Di Micco racconta di una paziente che ha in cura. Narra dei primi quattro incontri conoscitivi e della terapia adottata che consiste in due sedute a settimana.

Dopo quasi tre anni, la paziente è ancora in cura, ma ha fatto notevoli miglioramenti.

Il medico segue, appunto, le norme dettate da Lacan che, come Freud, analizza l’inconscio. Un saggio chiaro, scritto con semplicità. Un’analisi profonda e dettagliata su una società che, specialmente negli ultimi tempi, si sente sempre più insicura e in balia degli eventi.

Titolo: L’enigma della psicosi

Sottotitolo: La Psicoanalisi Lacaniana Incontra La Clinica

Autore: Dott. Nello Di Micco

Editore: Brè Edizioni

Pagine: 81

In ebook solo su Amazon a 2,99€ anche in KU

In carta a 11€ nelle principali librerie online e fisiche

Genere: saggio di psichiatria

Link Amazon https://amzn.to/3Hnn6Lj

In vendita dal 16 giugno su Amazon, 1° luglio in tutte le librerie

Biografia

Nello Di Micco, psicoanalista. Membro del Forum del Campo Lacaniano in Italia. Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio al n 23377. Laureato in Psicologia. Si è specializzato in psicoterapia psicoanalitica a orientamento lacaniana presso ICLeS (Istituto per la Clinica dei Legami Sociali di Napoli). Pratica la psicoanalisi nel suo studio privato, si occupa di violenza di genere, in particolare aiuta le donne che stanno vivendo una situazione di disagio emotivo o esistenziale legato a momenti critici della vita. Curatore di diverse rubriche di psicologia su magazine nazionali, ospite e opinionista fisso come esperto su temi di psicologia in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, ė anche autore di due libri Il Tormento delle Donne per le Insidie dell’Uomo Violento e L’incantesimo infranto, un viaggio nelle truffe romantiche, edito da SwanBook Edizioni.