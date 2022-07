Donson scrive una “Bella canzone” contro la negatività

Disponibile per LeindieMusic/Artist First su tutte le piattaforme streaming e in radio Bella Canzone, nuovo singolo di Donson e quarto capitolo del concept “Arcobaleno”

Disponibile per LeindieMusic/Artist First su tutte le piattaforme streaming e in radio Bella Canzone, nuovo singolo di Donson e quarto capitolo del concept “Arcobaleno” che segna il nuovo viaggio del giovane songwriter bresciano dall’attitudine urban. Il brano, introdotto da un ukulele, segue un mood positivo e spensierato.

“In un periodo negativo, erano saltati molti progetti a cui stavo lavorando, ero alla deriva e solitamente quando sono giù tendo a scrivere canzoni dettate dalle emozioni che vivo in quei momenti per trovare sfogo. Tutto questo però quella volta non è servito. Mi sono detto: ho bisogno di scrivere una Bella Canzone, una canzone spensierata che mi faccia ritornare in mente tutti i ricordi e bei momenti che ho passato. C’è un pezzo di cuore in questa traccia, è stata un punto di rottura per il periodo no che stavo passando. ‘Volevo solo scrivere una Bella Canzone, per allontanare la negatività e sì, ci sono riuscito” – Donson.