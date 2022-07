Premio Stelle dello Spettacolo a San Gusmè il 5 agosto

Si avvicina la terza edizione del Premio Stelle dello Spettacolo. Ufficializzata data e location del più seguito evento mondano dell’estate nel Chianti Senese

E’ stata ufficialmente annunciata la data 2022 dell’Evento Mondano che da tre anni caratterizza la bella stagione nel Chianti Senese. La Terza edizione del “Premio Stelle dello Spettacolo” si terrà venerdì 5 agosto sempre nel comune di Castelnuovo Berardenga, ma in una nuova suggestiva location, il Borgo fortificato di San Gusmè, dove, in unica serata, si terrà l’apericena di gala e a seguire lo spettacolo nel corso del quale saranno insignite del Premio alcune tra le più significative personalità della scena nazionale, di teatro, cinema, tv e della musica, insieme, per la prima volta, ad alcuni promettenti talenti emergenti. Un appuntamento molto seguito dai media locali e nazionali, che vede la partecipazione di pubblico proveniente da tutta Italia.

Nato nell’estate 2020, come risposta e riscossa verso i duri mesi seguiti all’avvento del Covid e allo stop per tutto il settore dello spettacolo dal vivo, il Premio fonda territorio, cultura e arti con l’enogastronomia di pregio, grazie al sostegno delle case vinicole della Berardenga, che a ogni edizioni forniscono i loro pregiati vini, abbinandoli, per caratteristiche di sapore e profumi, alle biografie e alle peculiarità artistiche di ciascun singolo premiato. Anche questo dunque è uno degli aspetti originali che fanno di questo speciale evento un unicum nel nostro Paese.

Se l’elenco dei premiati e degli ospiti resta per il momento ancora top seecret, sarà svelato in una successiva conferenza stampa, si conoscono già le identità della madrina, Margherita Fumero (premiata lo scorso anno) e del direttore artistico, il riconfermato attore e regista Marco Predieri, che per la nuova edizione parla apertamente di una “vera e propria festa dello spettacolo dal vivo, con sorprese inedite e un pizzico di vera magia”. L’organizzazione è sempre curata da Laura Cellerini per Altrove Teatro, con la direzione tecnica di Matteo Lorini e il contributo della Proloco di San Gusmè. La corsa al biglietto è ufficialmente aperta, per vip e pubblico: “Ma qui non ci sono distinzioni – sottolinea Predieri – ogni ospite è un nostro vip, non importa se sia un volto televisivo o uno spettatore … in questa edizione chiunque potrà essere protagonista”. Per informazioni logistiche e turistiche è disponibile il numero 340.2533065 oppure le mail info@casalerosennano.it e altroveteatro.ac@gmail.com