Previsioni meteo 18 luglio 2022: caldo africano in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 luglio 2022: tempo stabile sull’Italia ma caldo in aumento, il picco atteso tra mercoledì e giovedì

Condizioni meteo stabili sull’Italia in questo inizio di settimana che sarà però caratterizzata dall’arrivo di una nuova ondata di caldo africano. Dalla giornata di oggi infatti l’anticiclone riprenderà la scena, portando afa e temperature roventi sulle nostre regioni. Si potranno punte di 39-40°C su diverse zone del Centro e del Sud, oltre alle Isole Maggiori, ma anche nelle aree pianeggianti del Nord. Tornano dunque le città da bollino rosso e arancione su tutta l’Italia per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo. Il campo di alta pressione di matrice sub-tropicale tenderà ad allungarsi sull’Italia, determinando condizioni di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature. Il picco di questa nuova ondata di caldo si raggiungerà tra mercoledì e giovedì, quando si potranno sfiorare anche i +45°C in diverse zone del Paese. Nel corso del prossimo weekend l’anticiclone potrebbe battere in ritirata, lasciando spazio al ritorno di correnti fresche e di piogge al Nord e al Centro.

Intanto per oggi, lunedì 18 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, isolate piogge sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni, locali piogge sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni ancora sui rilievi alpini. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge sull’Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone interne Peninsulari, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime in aumento al Nord, stazionarie al Centro e al Sud.

