“Pane, olio e sale” è il nuovo singolo di Cordio

Fuori per Mescal il nuovo singolo di Cordio che saluta l’arrivo ufficiale dell’estate: Pane, olio e sale. Quei ricordi, quelle immagini che tornano, quando la fretta sparisce e ci si può concedere quel momento di leggerezza lenta, fatto di suoni semplici e di parole chiare come in Pane, Olio e Sale.

“Pane, olio e sale è un viaggio nei pomeriggi della mia infanzia, quelli pigri delle estati calde, quelli delle domeniche in campagna dai nonni con il camino acceso, quelli dei compiti per casa e delle partite a calcetto. È un insieme di polaroid consumate dal tempo, scattate nella luce calda della Sicilia di fine anni ’90, in quel tempo in cui la vita sembra un’eterna primavera”

(Cordio)

