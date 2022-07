“Hermes” è il nuovo EP degli Overlogic

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Hermes”, il nuovo EP degli Overlogic già anticipato dai singoli “From another world” e “Andrea”

Esce “Hermes”, il nuovo EP degli Overlogic già anticipato dai singoli “From another world” e “Andrea“. Un EP per la band di Bologna che si muove all’interno di sonorità calde, sviluppando un disco intimo ma al tempo stesso energico, di un power pop che esplora gli stati d’animo più irrazionali del genere umano legati alla passione e all’amore, non soltanto dal punto di vista delle relazioni, ma anche dal legame che si ha con i propri valori. Questo disco non vuol parlare di amore in generale, quanto più del suo significato a livello inconscio e il modo di vivere i legami che ha ogni singolo individuo.

Hermes, messaggero degli Dei del pantheon greco, ha sempre simboleggiato il cambiamento, il passaggio. Il nostro Hermes è un messaggero dei sentimenti più intimi e personali, una figura che ci ha sempre affascinato e che abbiamo deciso di rendere protagonista di questo lavoro utilizzandolo come filo conduttore di ogni canzone dell’EP.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/6ImaVwgPX867H3Vo9oWk1P?si=BUQRHXMkQ5m_UWI8QNUp6w

BIO:

Overlogic è un duo di musica elettronica composto da Francesco Cavasinni (sintetizzatori, voce) ed Emanuele Orsini (batteria, drum machine). Attivi a Bologna dal 2015 gli Overlogic vivono le prime esperienze volte alla sperimentazione tra post-punk, elettronica e industrial music. Presa consapevolezza dei propri mezzi, nel 2016 il duo esordisce con “From Where?“, un EP autoprodotto che ha permesso l’organizzazione di un piccolo tour tra Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Campania. Stimolati dai segnali positivi che l’EP aveva lasciato, la band torna in studio con la volontà di realizzare un lavoro più strutturato e completo.

Così nel 2019 terminano le registrazioni di “Delife“, l’album d’esordio del duo, promosso grazie a Urtovox Records e Unomundo Press Agency. Oltre alla stampa italiana, il disco ha avuto accoglienza anche da quella francese richiamando l’attenzione della music agency La Mission. Tra il 2018 e il 2021 Overlogic ha collaborato con la Soul Film Production per la scrittura delle colonne sonore di due docufilm: ‘Alé’ (2018) e ’58bpm’ (2020), disponibili entrambi sulla piattaforma Infinity. A dicembre 2021 esce Into the sparkless night, EP dalle sonorità più cupe e intime, scritto durante i difficili mesi di quarantena. Nel 2022 è prevista l’uscita del quarto EP dal titolo “Hermes“, un concept che oscilla tra musica elettronica e power pop, distribuito da The Orchard e con le edizioni a cura di Hoodooh. A completare il team, il duo è attualmente in collaborazione con l’agenzia booking Altini Cose che curerà il tour estivo 2022.

La formazione live ordierna ha previsto l’inserimento di un terzo elemento, il turnista Lillo Morreale, compositore e chitarrista al servizio del tour Overlogic.