Checkmaze online con “Non Mi Spegnere l’Hi-Fi”

“Non Mi Spegnere l’Hi-Fi” è il nuovo singolo pubblicato da Checkmaze pubblicato in collaborazione con Sorry Mom! Il brano descrive in maniera caratteristica il modo di affrontare la vita dell’autore. Come affermava Nietzsche, “la vita senza la musica sarebbe un errore” e Checkmaze non potrebbe essere più d’accordo.

Il significato del pezzo, nichilista seppur relativo a una passione, si riassume in questa frase: “Fate ciò che volete, tanto siamo inermi tutti nei confronti dei cambiamenti o

danneggiamenti del mondo da parte dei più forti; fate ciò che volete ma non spegnetemi l’Hi-Fi. Quello no”

– Checkmaze

Il classe 1975 CHECKMAZE inizia la professione da DJ a 14 anni, lavorando in alcuni club sul suolo romano.

A 21 anni inizia a lavorare come fonico e speaker in alcune radio locali romane, impegnandosi anche come musicista in alcune band: passa dalla batteria alla chitarra, per poi approdare al basso.

Contemporaneamente inizia a lavorare come produttore musicale e scrive canzoni in stampo new wave anni ’80 prendendo come riferimento band del calibro dei Duran Duran e Frankie Goes To Hollywood, passando per le sperimentazioni degli Art Of Noise.

Nel 2020 entra in contatto con la Sorry Mom management e l’etichetta Be Next Music con i quali pubblica due singoli “Can I Put It” e “Time“, più il remix di “Time” e il remix di “WWYH” del gruppo Raystars.

Il sodalizio con Sorry Mom e Be Next Music continua anche nel 2021 con l’uscita dell’EP “Cinque” dove vengono riproposti e reinterpretati cinque brani del periodo panelliano di Lucio Battisti.

Nel 2022 pubblica il singolo “Non Mi Spegnere L’Hi-Fi”, sempre sotto il management di SorryMom.