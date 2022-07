L’eradicazione dell’Helicobacter pylori protegge dai tumori gastrici

Studio cinese: i trattamenti che permettono l’eradicazione dell’Helicobacter pylori potrebbero offrire una protezione a lungo termine contro il tumore gastrico

I risultati di una ricerca cinese appena pubblicata su Gastroenterology suggeriscono che i trattamenti che permettono l’eradicazione dell’Helicobacter pylori potrebbero offrire una protezione a lungo termine contro il tumore gastrico nelle popolazioni ad alto rischio.

Dopo un follow-up mediano di 26,5 anni, gli autori, un gruppo di ricercatori della Fujian Medical University di Fuzhou, hanno osservato un rischio di insorgenza di tumore gastrico ridotto del 43% nei pazienti che erano stato sottoposti a un trattamento per eradicare il batterio rispetto a quelli trattati con un placebo.

Lo studio

Lo studio è un trial randomizzato e controllato con placebo, iniziato nel luglio 1994 e terminato nel dicembre 2020, nel quale 1630 pazienti con diagnosi di infezione da H. pylori asintomatici sono stati assegnati al trattamento con una triplice terapia standard per l’eradicazione del batterio o un placebo.

Il gruppo che ha ricevuto il trattamento per eradicare l’infezione includeva 817 pazienti, che hanno seguito un ciclo di 2 settimane a base di omeprazolo (20 mg), una combinazione di amoxicillina e clavulanato di potassio (750 mg) e metronidazolo (400 mg), ciascuno assunto due volte al giorno, mentre 813 pazienti hanno ricevuto un placebo.

L’endpoint primario era l’incidenza del tumore gastrico durante il follow-up, mentre gli endpoint secondari comprendevano la mortalità globale e quella per causa specifica.

L’efficacia della triplice terapia nell’eradicare l’H. pylori è stata valuta mediante un urea-C breath test 6 settimane dopo il completamento del trattamento. I soggetti che non avevano risposto al trattamento avevano la possibilità di ricevere un ulteriore trattamento di una settimana con una terapia a quattro farmaci.

I risultati

Al termine dello studio, l’83,7% dei soggetti nel gruppo con trattamento attivo aveva raggiunto la completa eradicazione dell’H. pylori .

Nei 26,5 anni di follow-up è stato diagnosticato un tumore gastrico in 21 pazienti (2,57%) nella coorte che aveva effettuato il trattamento per eradicare l’H. pylori e in 35 pazienti (4,31%) nella coorte di controllo, dimostrando una riduzione dell’incidenza del tumore in coloro che avevano ricevuto il trattamento contro il batterio(HR 0,57; IC al 95% 0,33-0,98).

Gli sperimentatori hanno osservato una riduzione significativa, e maggiore, del rischio di tumore nei soggetti che al basale non presentavano lesioni gastriche pre-maligne (HR 0,37; IC al 95% 0,15–0,95) o dispepsia (HR 0,44; IC al 95% 0,21–0,94).

Inoltre, è stata osservata una riduzione dei tassi di progressione delle lesioni gastriche nel gruppo sottoposto al trattamento rispetto al gruppo trattato con il placebo (P < 0,05).

Nel gruppo placebo, 527 pazienti hanno mostrato un’infezione persistente da H pylori e 32 di questi hanno sviluppato un tumore gastrico durante il follow-up. Nel gruppo del trattamento attivo, l’eradicazione dell’infezione è stata raggiunta in 625 pazienti e 16 di questi hanno sviluppato un cancro gastrico. Nei controlli, inoltre, l’incidenza del tumore gastrico è stata osservata entro il primo anno di follow-up, mentre nel gruppo che ha ricevuto il trattamento dopo 5 anni.

Dopo 7,5 anni di follow-up, i ricercatori non avevano rilevato una differenza statisticamente significativa nell’incidenza del tumore gastrico tra i due gruppi. Tuttavia, alla valutazione condotta dopo 11,5 anni si è visto che solo i pazienti in cui si era raggiunta l’eradicazione duratura con il trattamento hanno ottenuto una riduzione significativa del rischio di tumore gastrico (P = 0,017). Ciononostante, gli sperimentatori non hanno riscontrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi per quanto riguarda gli endpoint di mortalità.

«Il nostro studio fornisce una solida evidenza che la terapia di eradicazione dell’H. pylori riduce significativamente il rischio di sviluppare un tumore gastrico, riduzione che potrebbe essere confinata al sottogruppo che al basale non presenta lesioni gastriche precancerose», si legge nell’articolo.

«Questi risultati evidenziano la necessità di trattare tempestivamente l’infezione da H. pylori nei pazienti ad alto rischio, soprattutto quelli che non presentano lesioni gastriche avanzate» concludono gli autori.

Bibliografia

L. Yan, et al. Effect of helicobacter pylori eradication on gastric cancer prevention: Updated report from a randomized controlled trial with 26.5 years of follow-up. Gastroenterology 2022; doi:10.1053/j.gastro.2022.03.039. Link