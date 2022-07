Ghido in radio con il nuovo singolo “Newton”

Disponibile in rotazione radiofonica “Newton” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo di Ghido, già online su tutte le piattaforme di streaming digitale

Il brano “Newton” è il singolo di punta del disco, che rappresenta di più l’artista. È uno dei primi lavori che ha realizzato con Squarta e Gabbo. Si può dire quindi l’inizio di un percorso, non a caso è la prima traccia dell’album.

Spiega l’artista a proposito del brano: “A volte gli occhi di una ragazza possono far crollare tutte le tue certezze e a quel punto forse si può star bene anche senza avere niente. Forse anche Newton soffriva di vertigini”.

Il video di “Newton” è stato girato e montato da Alessandra Pisani. I protagonisti sono Serena Scialanga e Manuel Cucina che hanno rappresentato al meglio il concetto del brano.

“L’universo come piace a me” è il primo progetto ufficiale di Ghido, un disco molto personale; infatti, ogni brano è autobiografico ed ha l’obiettivo di far vedere a chi ascolta, l’universo attraverso i suoi occhi con un buon bagaglio di malinconia e un pizzico di autoironia che non deve mai mancare. I brani sono 9, come i pianeti del Sistema Solare e ognuno di loro sono in armonia e ruotano intorno a due concetti fondamentali: nostalgia e libertà.

Il progetto è stato reso possibile in primis da Squarta e Gabbo che hanno lavorato a tutti gli arrangiamenti e curato anche il mix e il master. Alessandra Pisani e Serena Scialanga si sono occupate delle grafiche, dei video e dell’immagine dell’intero progetto con la loro passione e originalità; Lorenzo Genovese ha contribuito con la sua chitarra in molti pezzi del disco.

Spiega l’artista a proposito del disco: “Ho scritto questo album cercando di mettermi a nudo sperando che le mie parole possano rappresentarmi e far capire chi sono”.

Tracklist:

01 Newton (prod. Squarta e Gabbo)

02 Come piace a me (prod, Squarta e Gabbo)

03 Carnevale (prod, Squarta e Gabbo)

04 Vi aspetto su Marte (prod, Squarta e Gabbo)

05 Jessie e James (prod, Squarta e Gabbo)

06 ‘Namo dai

07 Antigravità

08 Come le balene (feat. Weet)

09 Niente di speciale

Biografia

Giordano in arte Ghido, ha 26 anni ed è nato a Roma. Quando si è trasferito con la sua famiglia fuori città si è avvicinato ancora di più alla musica iniziando con qualche mixtape fatto in casa. Gli è sempre piaciuto scrivere testi delle canzoni fin dalle medie e avendo sempre più bisogno di registrare con dei budget sempre più limitati ha iniziato a interessarsi alle basi della registrazione sia per necessità sia per passione ed è proprio grazie a questo che è capitato al RugbeatStudio dove ha conosciuto Squarta e Gabbo con i quali ha la fortuna di collaborare. Adesso il suo team è composto da Squarta e Gabbo appunto che si occupano degli arrangiamenti e del mix oltre che lo guidano con la loro esperienza, Alessandra Pisani e Serena Scialanga si occupano di foto, video e tutto ciò che c’è intorno alle grafiche. Il 20 maggio 2022 è uscito sulle piattaforme digitali l’album “L’universo come piace a me”.