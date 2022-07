DJ Myke aka Micionero: fuori “Nervouscat Collection”

Torna DJ Myke aka Micionero: NERVOUSCAT COLLECTION, la prima collection di NFT firmata dal noto DJ e producer, è ora disponibile su Onlymusic

su tutte le piattaforme digitali NEWTONE, il nuovo LP firmato DJ MYKE aka Micionero, storico producer e turntablist fra i più stimati del panorama italiano e non solo. Il nuovo progetto segue cronologicamente il suo ultimo battlebreak, Orbitablism Breaks, pubblicato a febbraio 2022, e concettualmente si oppone a uno dei titoli più noti della sua discografia, Hocus Pocus (2010, ripubblicato nella sua Black Edition nel 2017), producer album di cui l’artista stravolge del tutto ispirazione e contenuto.

Da questo capovolgimento creativo nasce NEWTONE, una raccolta di 13 tracce in cui DJ Myke è protagonista assoluto, e che prende il suo titolo dalla celeberrima mela di Newton. È la stessa illuminazione a colpire DJ Myke: la sua personale mela è il suo stato di disagio che, colpendolo come nella nota storia di Newton, lo spinge a concentrarsi su se stesso in un periodo strano, complicato e bulimico.

Credendo fermamente nelle proprie idee, DJ Myke realizza quindi un progetto sperimentale – e non potrebbe essere altrimenti – in totale controtendenza con i producer album che siamo abituati a conoscere e lontano dalle logiche del mercato discografico del 2022. Ci sono solo tecnica, conoscenza della materia e guizzi creativi che caratterizzano da sempre la lunga storia artistica del producer, pronto per un nuovo viaggio nei meandri nascosti delle possibilità musicali.

“Concept, parola oramai dimenticata negli album dei musicisti. NEWTONE è un album che fa l’album e si prende la responsabilità del fallimento”, spiega DJ Myke. “Totalmente in controtendenza con i producer album, la musica, il processo creativo quasi fine a se stesso dell’opera più o meno profonda oramai è scomparso dietro questo ostentare realtà, verità e ospitate musicali che si rimbalzano e ripetono quasi ossessivamente in cerca del record settimanale. A torto o ragione, in maniera più o meno eclatante ed efficace, occorreva qualcuno che ne ignorasse questo mood fine a se stesso, creando qualcosa di differente e che lo stravolgesse completamente”.

Esemplificativa a tal proposito è la focus track Penelope Odissey, dove i suoni mescolano le loro rotte come in una moderna Odissea, riflessa nella lunga attesa di Penelope. “In questo brano sono io ed il mio giradischi, e se vuoi odiarmi è il momento giusto per farlo”, afferma DJ Myke. Beats adrenalinici e mutevoli, inserti ricchi di citazioni, libertà assoluta di genere musicale e un mix di analogico e digitale si condensa in un progetto realizzato da mani esperte, che fabbricano atmosfere in grado di suscitare le reazioni più disparate, lasciando l’ascoltatore del tutto spiazzato.

BIO

DJ Myke è un producer e DJ italiano attivo dal ‘97. Considerato uno dei punti di riferimento per i DJ in Italia nell’arte del turntablism e dello scratch, ha collaborato negli anni con i principali artisti urban italiani, fra cui Fabri Fibra, Rancore, Max Zanotti, Diego Mancino, Tormento, e internazionali come i Prodigy, Mattafix, Triky.

Con Men in Skratch ha partecipato, e vinto più volte, a 8 edizioni di DMC Championship tra Italia ed estero, ed è arrivato secondo all’ITF Team Eastern Hemisphere di Praga. Da solista è nominato Best DJ per MixMagItaly nel 2012.

Nel 2004 pubblica The Reverse, album mixato agli Abbey Road Studios da Nigel Godrich dei Radiohead e ben recensito da Rolling Stone. Viene scelto dai The Prodigy per le date italiane del Their Law: The Singles Tour.

Nel 2010 esce Hocus Pocus – miglior album Web dell’anno al MEI di Faenza – con Primo Brown, Fabri Fibra, Diego Mancino, Noyz Narcos, Max Zanotti, Tormento e Rancore. Con Rancore pubblica gli album: Acustico (2010), Elettrico (2011), Silenzio (2012) e S.U.N.S.H.I.N.E. (2015), con cui partecipa alla OST del film Zeta – Una storia hip-hop, di Cosimo Alemà.

Nel 2017 stampa i primi due 7” italiani di breaks e skipless per DJ, Battlecat e Xmascat. Sempre nel 2017, il brano Roma Calling di Piotta feat. Rancore & DJ Myke è inserito nel 7” di 7 vizi Capitale, sigla di Suburra, la serie (Netflix).

Nel 2019 produce il nuovo DJ tool Skratchinstinctbreaks nei formati 7’’ e 12’’.

Nel 2020 pubblica diversi singoli: alcuni vecchi inediti con Rancore, le instrumentals di tutti i suoi album e il brano F.R.E.S.H., che avvia la collaborazione con il giovane rapper Gabriel. L’11 dicembre 2020 esce il nuovo album congiunto con Gabriel, VOYAGER, per Believe.

DJ Myke è co-fondatore del contest di scratch per DJ su giradischi portatili IPB – Italian Portablist Battle.

L’11 febbraio 2022 pubblica il nuovo BattleBreak Orbitablism Breaks per l’etichetta Woodwurk Records UK (di DJ Woody):

Altri titoli della discografia di breakbeats e DJ tools includono:

– Voolvatik beatz

– Flat Tits breaks

– Insidz

– Reversesounds